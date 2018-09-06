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Mitsubishi Outlander слегка обновился
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Mitsubishi Outlander слегка обновился 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
Компания Mitsubishi легкими штрихами прошлась по внешности «Аутлендера». Локомотив продаж марки на нашем рынке обзавелся слегка измененными бамперами, фарами и решеткой радиатора. Колеса обрели свежие орнаменты, а спойлер над пятой дверью стал больше в размерах.
Хватает изменений и в салоне. У сидений оптимизировали профиль и улучшили боковую поддержку, всем кнопкам управления стеклоподъемниками досталась подсветка и режим «одного касания». USB-разъемы теперь есть у пассажиров обоих рядов сидений, а задним седокам достались еще и персональные воздуховоды (только на машинах с трансмиссией 4WD). У полноприводных «Аутлендеров» появился стояночный тормоз с электронным управлением.
Кроме того, Mitsubishi рапортует об измененных настройках подвески и улучшенной шумоизоляции. Набор двигателей и типов трансмиссий никаких изменений не претерпел. Цены на Outlander 2019 модельного года объявят через неделю, 12 сентября. Машины уже сходят с конвейера завода ПСМА в Калуге.
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