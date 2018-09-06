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На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»
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На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В шотландском графстве Пиблсшир группа фотографов обнаружила редкие и считавшиеся потерянными экземпляры внедорожников Land Rover. Автомобили хранились на складе, расположенном на территории частного владения. Помимо этих машин, им также удалось найти экспериментальный аэродромный автомобиль с двигателем Rolls-Royce V12.
Одной из самых ценных находок стал ранний экземпляр военного Land Rover Series IIA Lightweight. Такой внедорожник выпускался для нужд армии начиная с 11 ноября 1968 года. Всего «облегченных» машин, не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, было выпущено 1500-2000 штук.
Второй находкой стал Land Rover Defender 110, переделанный в автоподъемник с люлькой. Согласно документам, это тестовый мул внедорожника, на котором, вероятно, проверяли возможности конверсии модели и прочность шасси для выполнения различных задач.
Последним найденным автомобилем стал аэродромный тягач SRV1. Экспериментальную машину для групп наземного обслуживания оснащали двигателями Rolls-Royce Meteor. Такие агрегата устанавливали на британские танки вплоть до 1964 года. На SRV1 27-литровый агрегат мог выдавать 608 сил и 1966 Нм момента.
Источник: AutoClassics
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