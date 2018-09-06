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BMW X7 будет представлен в середине октября
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BMW X7 будет представлен в середине октября 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания BMW подтвердила информацию о премьере нового флагманского кроссовера X7. Модель рассекретят в середине октября, что на месяц раньше автосалона в Лос-Анджелесе, который, по слухам, и должен был стать местом дебюта модели.
Несмотря на то, что до премьеры все еще остается несколько месяцев, о внедорожнике известно уже достаточно много. Кроме того, BMW постоянно подогревает интерес к машине, публикуя тизеры. Внедорожник уже частично показали в камуфляже.
По предварительной информации, BMW X7 получит те же моторы, что последнее поколение X5: трехлитровую рядную «турбошестерку» мощностью 340 л. с. и 450 Нм крутящего момента, а также новый 4,4-литровый V8 на 462 л. с. и 650 Нм.
По слухам также, базовая версия автомобиля получит семиместный салон. Но DMW готовит и люксовый вариант X7, рассчитанный на четверых.
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