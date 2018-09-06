Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос

В последний летний месяц этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в нашей стране было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Прирост по сравнению с августом прошлого года составил 11%.

Тихий отпускной август 2018-го стал шестнадцатым подряд месяцем роста российского авторынка, и аналитики задаются вопросом, где же предел. Этот год, очевидно, будет целиком в плюсе, а вот более отдаленное будущее тревожит. По сравнению с началом года темпы роста упали примерно втрое (в январе было 31,3%, в августе — только 11%), причем спрос сейчас подогревают инфляционные ожидания: рубль сдает позиции на фоне очередной дозы антироссийских санкций, введенных западными странами. Курс евро под восемьдесят — тот психологический барьер, после которого автопроизводители, в том числе отечественные, непременно начнут повышать цены, если не на все, то на самые ходовые модели.

В последний летний месяц вся лидирующая десятка марок, за исключением Форда, показала положительную динамику продаж. Впереди, конечно же, Lada : дилеры реализовали 28 683 машины (+9% по сравнению с августом 2017-го), на втором Kia — 18 857 (+25%), на третьем Hyundai — 13 993 (+4%).

В первой тройке любопытен мощный рост продаж у Kia при затяжной отрицательной динамике спроса на ключевую модель — Rio. Выручают корейцев другие хиты — обновленные Sportage и Optima, причем последняя уже приблизилась на дистанцию атаки к многолетнему лидеру сегментов D/E — Тойоте Камри.

Во второй десятке ошеломительный рост продаж уже несколько месяцев подряд демонстрирует японская марка Mitsubishi : в августе ее дилеры реализовали 3408 внедорожников и кроссоверов (+93%), а рост за период январь-август составил 125%! Россияне со страшной силой сметают уже далеко не новый, но регулярно обновляемый Outlander, и на удивление бодро расходится рамный внедорожник Pajero Sport.

УАЗ продолжает терять покупателей (продано 3315 внедорожников, +7%), которые заждались радикально обновленного Патриота. Возможно, после его дебюта дела у российской марки пойдут на лад.

Несмотря на скудный модельный ряд отлично чувствует себя на российском рынке Mazda : в августе продажи выросли на 31% и составили 2836 автомобилей.

Американская марка Chevrolet занимает высокие строки рейтинга только благодаря российскому внедорожнику Niva, но спрос на него падает ввиду фактически прекратившейся модернизации и регулярного повышения цен (последний раз прайс-лист переписывался в конце июня). В последний летний месяц продажи Chevrolet упали на 15%, реализовано 2405 машин.

Бюджетный японский бренд Datsun в еще более глубоком минусе: продано лишь 1702 автомобиля (-21%). Две перелицованные Лады уже не манят клиентов в автосалоны, а кросс-версия хэтчбека mi-DO оказалась всего лишь концептом. К тому же исходные Гранты недавно обновились, а более дорогие Датсуны нет…

Замыкает Топ-25 японская марка Suzuki : продано 540 машин (+18%) — очень неплохо с учетом отсутствия локального производства и, как следствие, высоких цен. Скоро дела могут пойти еще лучше: на рынок выйдут обновленная Vitara и полностью новый Jimny.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды август 2018/2017 гг. и январь-август 2018/2017 гг.

№

Марка

Август

Январь-август

2018

2017

Разница

2018

2017

Разница

1 Lada

28 683 26 211 9%

227 956 192 944 18%

2 Kia 18 857 15 050 25%

148 579 116 426 28%

3 Hyundai

13 993 13 446 4%

115 392 95 986 20%

11 534 11 163 3%

92 896 82 979 12%

5 Toyota

9 748 7 904 23%

66 579 59 785 11%

8 637 7 171 20%

65 406 54 037 21%

7 108 5 885 21%

50 106 46 810 7%

6 741 5 048 34%

49 696 39 056 27%

9 ГАЗ 4 993 4 988 0%

37 156 34 831 7%

4 035 4 222 -4%

33 568 30 233 11%

11 Mitsubishi

3 408 1 770 93%

27 050 12 008 125%

12 УАЗ 3 315 3 579 -7%

23 576 24 791 -5%

3 112 3 090 1%

24 727 23 881 4%

3 006 2 358 27%

22 902 19 279 19%

2 836 2 170 31%

19 665 15 361 28%

16 Chevrolet

2 405 2 824 -15%

18 936 20 196 -6%

2 268 2 017 12%

15 741 14 532 8%

18 Datsun

1 702 2 167 -21%

11 701 15 012 -22%

1 322 1 305 1%

9 968 11 015 -10%

1 250 1 401 -11%

9 917 9 851 1%

871 643 35%

5 979 5 919 1%

686 572 20%

4 314 4 214 2%

648 505 28%

4 848 3 481 39%

24 VW ком. авт.

600 520 15%

4 720 4 280 10%

25 Suzuki

540 456 18%

3 430 2 848 20%

По материалам: www.kolesa.ru