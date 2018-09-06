Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос 

В последний летний месяц этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в нашей стране было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Прирост по сравнению с августом прошлого года составил 11%.
Тихий отпускной август 2018-го стал шестнадцатым подряд месяцем роста российского авторынка, и аналитики задаются вопросом, где же предел. Этот год, очевидно, будет целиком в плюсе, а вот более отдаленное будущее тревожит. По сравнению с началом года темпы роста упали примерно втрое (в январе было 31,3%, в августе — только 11%), причем спрос сейчас подогревают инфляционные ожидания: рубль сдает позиции на фоне очередной дозы антироссийских санкций, введенных западными странами. Курс евро под восемьдесят — тот психологический барьер, после которого автопроизводители, в том числе отечественные, непременно начнут повышать цены, если не на все, то на самые ходовые модели.
В последний летний месяц вся лидирующая десятка марок, за исключением Форда, показала положительную динамику продаж. Впереди, конечно же, Lada: дилеры реализовали 28 683 машины (+9% по сравнению с августом 2017-го), на втором Kia — 18 857 (+25%), на третьем Hyundai — 13 993 (+4%).
В первой тройке любопытен мощный рост продаж у Kia при затяжной отрицательной динамике спроса на ключевую модель — Rio. Выручают корейцев другие хиты — обновленные Sportage и Optima, причем последняя уже приблизилась на дистанцию атаки к многолетнему лидеру сегментов D/E — Тойоте Камри.
Во второй десятке ошеломительный рост продаж уже несколько месяцев подряд демонстрирует японская марка Mitsubishi: в августе ее дилеры реализовали 3408 внедорожников и кроссоверов (+93%), а рост за период январь-август составил 125%! Россияне со страшной силой сметают уже далеко не новый, но регулярно обновляемый Outlander, и на удивление бодро расходится рамный внедорожник Pajero Sport.
УАЗ продолжает терять покупателей (продано 3315 внедорожников, +7%), которые заждались радикально обновленного Патриота. Возможно, после его дебюта дела у российской марки пойдут на лад.
Несмотря на скудный модельный ряд отлично чувствует себя на российском рынке Mazda: в августе продажи выросли на 31% и составили 2836 автомобилей.
Американская марка Chevrolet занимает высокие строки рейтинга только благодаря российскому внедорожнику Niva, но спрос на него падает ввиду фактически прекратившейся модернизации и регулярного повышения цен (последний раз прайс-лист переписывался в конце июня). В последний летний месяц продажи Chevrolet упали на 15%, реализовано 2405 машин.
Бюджетный японский бренд Datsun в еще более глубоком минусе: продано лишь 1702 автомобиля (-21%). Две перелицованные Лады уже не манят клиентов в автосалоны, а кросс-версия хэтчбека mi-DO оказалась всего лишь концептом. К тому же исходные Гранты недавно обновились, а более дорогие Датсуны нет…
Замыкает Топ-25 японская марка Suzuki: продано 540 машин (+18%) — очень неплохо с учетом отсутствия локального производства и, как следствие, высоких цен. Скоро дела могут пойти еще лучше: на рынок выйдут обновленная Vitara и полностью новый Jimny.
Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды август 2018/2017 гг. и январь-август 2018/2017 гг.
№
Марка
Август
Январь-август
2018
2017
Разница
2018
2017
Разница
1 Lada
28 683 26 211 9%
227 956 192 944 18%
2 Kia 18 857 15 050 25%
148 579 116 426 28%
3 Hyundai
13 993 13 446 4%
115 392 95 986 20%
4 Renault
11 534 11 163 3%
92 896 82 979 12%
5 Toyota
9 748 7 904 23%
66 579 59 785 11%
6 VW
8 637 7 171 20%
65 406 54 037 21%
7 Nissan
7 108 5 885 21%
50 106 46 810 7%
8 Skoda
6 741 5 048 34%
49 696 39 056 27%
9 ГАЗ 4 993 4 988 0%
37 156 34 831 7%
10 Ford
4 035 4 222 -4%
33 568 30 233 11%
11 Mitsubishi
3 408 1 770 93%
27 050 12 008 125%
12 УАЗ 3 315 3 579 -7%
23 576 24 791 -5%
3 112 3 090 1%
24 727 23 881 4%
14 BMW
3 006 2 358 27%
22 902 19 279 19%
15 Mazda
2 836 2 170 31%
19 665 15 361 28%
16 Chevrolet
2 405 2 824 -15%
18 936 20 196 -6%
17 Lexus
2 268 2 017 12%
15 741 14 532 8%
18 Datsun
1 702 2 167 -21%
11 701 15 012 -22%
19 Audi
1 322 1 305 1%
9 968 11 015 -10%
20 Lifan
1 250 1 401 -11%
9 917 9 851 1%
21 Land Rover
871 643 35%
5 979 5 919 1%
22 Volvo
686 572 20%
4 314 4 214 2%
23 Subaru
648 505 28%
4 848 3 481 39%
24 VW ком. авт.
600 520 15%
4 720 4 280 10%
25 Suzuki
540 456 18%
3 430 2 848 20%
По материалам: www.kolesa.ru