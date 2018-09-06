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Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос
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Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В последний летний месяц этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в нашей стране было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Прирост по сравнению с августом прошлого года составил 11%.
Тихий отпускной август 2018-го стал шестнадцатым подряд месяцем роста российского авторынка, и аналитики задаются вопросом, где же предел. Этот год, очевидно, будет целиком в плюсе, а вот более отдаленное будущее тревожит. По сравнению с началом года темпы роста упали примерно втрое (в январе было 31,3%, в августе — только 11%), причем спрос сейчас подогревают инфляционные ожидания: рубль сдает позиции на фоне очередной дозы антироссийских санкций, введенных западными странами. Курс евро под восемьдесят — тот психологический барьер, после которого автопроизводители, в том числе отечественные, непременно начнут повышать цены, если не на все, то на самые ходовые модели.
В последний летний месяц вся лидирующая десятка марок, за исключением Форда, показала положительную динамику продаж. Впереди, конечно же, Lada: дилеры реализовали 28 683 машины (+9% по сравнению с августом 2017-го), на втором Kia — 18 857 (+25%), на третьем Hyundai — 13 993 (+4%).
В первой тройке любопытен мощный рост продаж у Kia при затяжной отрицательной динамике спроса на ключевую модель — Rio. Выручают корейцев другие хиты — обновленные Sportage и Optima, причем последняя уже приблизилась на дистанцию атаки к многолетнему лидеру сегментов D/E — Тойоте Камри.
Во второй десятке ошеломительный рост продаж уже несколько месяцев подряд демонстрирует японская марка Mitsubishi: в августе ее дилеры реализовали 3408 внедорожников и кроссоверов (+93%), а рост за период январь-август составил 125%! Россияне со страшной силой сметают уже далеко не новый, но регулярно обновляемый Outlander, и на удивление бодро расходится рамный внедорожник Pajero Sport.
УАЗ продолжает терять покупателей (продано 3315 внедорожников, +7%), которые заждались радикально обновленного Патриота. Возможно, после его дебюта дела у российской марки пойдут на лад.
Несмотря на скудный модельный ряд отлично чувствует себя на российском рынке Mazda: в августе продажи выросли на 31% и составили 2836 автомобилей.
Американская марка Chevrolet занимает высокие строки рейтинга только благодаря российскому внедорожнику Niva, но спрос на него падает ввиду фактически прекратившейся модернизации и регулярного повышения цен (последний раз прайс-лист переписывался в конце июня). В последний летний месяц продажи Chevrolet упали на 15%, реализовано 2405 машин.
Бюджетный японский бренд Datsun в еще более глубоком минусе: продано лишь 1702 автомобиля (-21%). Две перелицованные Лады уже не манят клиентов в автосалоны, а кросс-версия хэтчбека mi-DO оказалась всего лишь концептом. К тому же исходные Гранты недавно обновились, а более дорогие Датсуны нет…
Замыкает Топ-25 японская марка Suzuki: продано 540 машин (+18%) — очень неплохо с учетом отсутствия локального производства и, как следствие, высоких цен. Скоро дела могут пойти еще лучше: на рынок выйдут обновленная Vitara и полностью новый Jimny.
Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды август 2018/2017 гг. и январь-август 2018/2017 гг.
Марка
Август
Январь-август
2018
2017
Разница
2018
2017
Разница
1  Lada
28 683  26 211  9%
227 956  192 944  18%
2  Kia  18 857  15 050  25%
148 579  116 426  28%
3  Hyundai
13 993  13 446  4%
115 392  95 986  20%
Renault
11 534  11 163  3%
92 896  82 979  12%
5  Toyota
9 748  7 904  23%
66 579  59 785  11%
VW
8 637  7 171  20%
65 406  54 037  21%
Nissan
7 108  5 885  21%
50 106  46 810  7%
Skoda
6 741  5 048  34%
49 696  39 056  27%
9  ГАЗ  4 993  4 988  0%
37 156  34 831  7%
10  Ford
4 035  4 222  -4%
33 568  30 233  11%
11  Mitsubishi
3 408  1 770  93%
27 050  12 008  125%
12  УАЗ  3 315  3 579  -7%
23 576  24 791  -5%
13  Mercedes-Benz
3 112  3 090  1%
24 727  23 881  4%
14  BMW
3 006  2 358  27%
22 902  19 279  19%
15  Mazda
2 836  2 170  31%
19 665  15 361  28%
16  Chevrolet
2 405  2 824  -15%
18 936  20 196  -6%
17  Lexus
2 268  2 017  12%
15 741  14 532  8%
18  Datsun
1 702  2 167  -21%
11 701  15 012  -22%
19  Audi
1 322  1 305  1%
9 968  11 015  -10%
20  Lifan
1 250  1 401  -11%
9 917  9 851  1%
21  Land Rover
871  643  35%
5 979  5 919  1%
22  Volvo
686  572  20%
4 314  4 214  2%
23  Subaru
648  505  28%
4 848  3 481  39%
24  VW ком. авт.
600  520  15%
4 720  4 280  10%
25  Suzuki
540  456  18%
3 430  2 848  20%
По материалам: www.kolesa.ru
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