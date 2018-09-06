В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик

Американская фирма Armormax построила пуленепробиваемый вариант «заряженного» седана Dodge Charger Hellcat. Автомобиль можно защитить в соответствии с классом B7 — то есть машина выдержит выстрелы из оружия калибра 7,62 и взрывов гранаты под днищем.

Автомобиль получил бронированные стекла, шины Run Flat, проблесковые маячки, полицейский таран на переднем бампере, а также дополнительную защиту топливного бака, электронного блока управления, радиатора, аккумулятора и мотора. Дополнительно для машины можно заказать систему защиты от газовых атак, полностью перекрывающую доступ воздуха снаружи, и интерком.

Силовая установка седана осталась прежней. «Хэллкет» по-прежнему комплектуется 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, выдающим 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Единственные изменения технической начинки — это появление полноприводной трансмиссии и усиленная подвеска, подготовленная под возросшую массу.

Видео Armormax

Обычный гражданский заднеприводный Dodge Charger Hellcat разгоняется с места до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час. Каковы динамические характеристики бронированного седана, не уточняется.