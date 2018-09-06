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В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик
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В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Американская фирма Armormax построила пуленепробиваемый вариант «заряженного» седана Dodge Charger Hellcat. Автомобиль можно защитить в соответствии с классом B7 — то есть машина выдержит выстрелы из оружия калибра 7,62 и взрывов гранаты под днищем.
Автомобиль получил бронированные стекла, шины Run Flat, проблесковые маячки, полицейский таран на переднем бампере, а также дополнительную защиту топливного бака, электронного блока управления, радиатора, аккумулятора и мотора. Дополнительно для машины можно заказать систему защиты от газовых атак, полностью перекрывающую доступ воздуха снаружи, и интерком.
Силовая установка седана осталась прежней. «Хэллкет» по-прежнему комплектуется 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, выдающим 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Единственные изменения технической начинки — это появление полноприводной трансмиссии и усиленная подвеска, подготовленная под возросшую массу.
Видео Armormax
Обычный гражданский заднеприводный Dodge Charger Hellcat разгоняется с места до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час. Каковы динамические характеристики бронированного седана, не уточняется.
Ранее Armormax построила защищенный вариант седана Tesla Model S, который в компании назвали самым быстрым бронированным автомобилем в мире.
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