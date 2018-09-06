Volvo показал будущее автономности

Альтернатива самолету — ни больше, ни меньше, вот так шведы решили позиционировать свой новый электрокарVolvo 360c. Машина и в самом деле выглядит круто, но сможет ли она действительно заменить перелет?

Беспилотник планируется использовать на маршрутах протяженностью до 300 километров. Внутри это самая настоящая каюта первого класса: можно превратить ее в спальню, а можно собрать кресло и продуктивно поработать в поездке.

Все предметы в салоне фиксируются специальными разъемами. Впрочем, они могут и не понадобится: концерн заявляет беспрецедентную плавность хода.

В отличие от прочих электрокаров, Volvo 360c получит возможность самостоятельно контактировать с другими участниками движения. Для этого предусмотрен ряд звуковых эффектов и визуальных сигналов.

Честно говоря, на данный момент автомобиль выглядит скорее фантастикой. Бизнес-модель и в самом деле интересна: перелеты на небольшие расстояния достаточно распространены в той же Америке и Volvo вполне может занять нишу в этой области.

Пока о Volvo 360c не известно ничего конкретного — ни размеров машины, ни мощности силового агрегата компания не указывает. Не известна и дата выхода автомобиля на рынок. Будем ждать.