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Volvo показал будущее автономности
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Volvo показал будущее автономности 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Альтернатива самолету — ни больше, ни меньше, вот так шведы решили позиционировать свой новый электрокарVolvo 360c. Машина и в самом деле выглядит круто, но сможет ли она действительно заменить перелет?
Беспилотник планируется использовать на маршрутах протяженностью до 300 километров. Внутри это самая настоящая каюта первого класса: можно превратить ее в спальню, а можно собрать кресло и продуктивно поработать в поездке.
Все предметы в салоне фиксируются специальными разъемами. Впрочем, они могут и не понадобится: концерн заявляет беспрецедентную плавность хода.
В отличие от прочих электрокаров, Volvo 360c получит возможность самостоятельно контактировать с другими участниками движения. Для этого предусмотрен ряд звуковых эффектов и визуальных сигналов.
Честно говоря, на данный момент автомобиль выглядит скорее фантастикой. Бизнес-модель и в самом деле интересна: перелеты на небольшие расстояния достаточно распространены в той же Америке и Volvo вполне может занять нишу в этой области.
Пока о Volvo 360c не известно ничего конкретного — ни размеров машины, ни мощности силового агрегата компания не указывает. Не известна и дата выхода автомобиля на рынок. Будем ждать.
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