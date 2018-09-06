Ford отзовет два миллиона автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости . Американский автопроизводитель Ford отзывает 2 миллиона автомобилей в Северной Америке из-за возможного образования искр преднатяжителями ремней безопасности, говорится в релизе компании.

Отзыву подлежат модели F-150 Regular Cab и SuperCrew Cab 2015-2018 годов выпуска.

"Проведенное Ford исследование показало, что некоторые преднатяжители ремней безопасности передних сидений могут создавать чрезмерные искры при срабатывании", — сообщает Ford.

Компания также отметила, что искры потенциально могут привести в воспламенению в автомобиле. На данный момент известно о 17 случаях задымления и воспламенения в США и шести — в Канаде.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.