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Ford отзовет два миллиона автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности
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Ford отзовет два миллиона автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский автопроизводитель Ford отзывает 2 миллиона автомобилей в Северной Америке из-за возможного образования искр преднатяжителями ремней безопасности, говорится в релизе компании.
Отзыву подлежат модели F-150 Regular Cab и SuperCrew Cab 2015-2018 годов выпуска.
"Проведенное Ford исследование показало, что некоторые преднатяжители ремней безопасности передних сидений могут создавать чрезмерные искры при срабатывании", — сообщает Ford.
Компания также отметила, что искры потенциально могут привести в воспламенению в автомобиле. На данный момент известно о 17 случаях задымления и воспламенения в США и шести — в Канаде.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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