Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150

Американская компания Ford Motor отзывает около 1,6 млн пикапов F-150 последних годов выпуска для замены компонентов ремней безопасности, которые могут вызвать пожар в случае аварии. Об этом говорится в уведомлении Национального управления безопасности дорожного движения США.

Натяжители ремней безопасности пикапов F-150 во время аварии могут искрить, поджигая другие материалы или газы и пары в автомобиле. Компании Ford известно о 17 случаях задымления или возгорания в связи с этим дефектом. Травм или смертельных исходов, по данным компании, не было.

Отзыв затрагивает автомобили F-150 с 2015 по 2018 годы выпуска.