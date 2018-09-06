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Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150
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Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150 

BFM.RU + ещё 8 9 часов назад
Фото: Твое авто
Американская компания Ford Motor отзывает около 1,6 млн пикапов F-150 последних годов выпуска для замены компонентов ремней безопасности, которые могут вызвать пожар в случае аварии. Об этом говорится в уведомлении Национального управления безопасности дорожного движения США.
Натяжители ремней безопасности пикапов F-150 во время аварии могут искрить, поджигая другие материалы или газы и пары в автомобиле. Компании Ford известно о 17 случаях задымления или возгорания в связи с этим дефектом. Травм или смертельных исходов, по данным компании, не было.
Отзыв затрагивает автомобили F-150 с 2015 по 2018 годы выпуска.
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