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Самая популярная модель Ford: 2 000 000 машин поедут на сервис
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Самая популярная модель Ford: 2 000 000 машин поедут на сервис 

Популярная механика + ещё 11 17 минут назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
На сервис отправятся пикапы F-150 Regular Cab и SuperCrew Cab 2015-2018 годов выпуска — это самая популярная фордовская модель. Причина, по которой производитель решился на столь масштабный отзыв, — брак ремней безопасности передних сидений.
Преднатяжители при срабатывании могут искрить, что, в свою очередь, грозит возгоранием машины после аварии.
В компании сообщили, что ими зафиксированы 17 случаев возгорания или задымления. Однако во всех инцидентах обошлось без погибших и пострадавших. Отзывная программа стартует 24 сентября: всем приехавшим на сервис установят новые ремни безопасности.
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