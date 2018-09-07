Самая популярная модель Ford: 2 000 000 машин поедут на сервис

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

На сервис отправятся пикапы F-150 Regular Cab и SuperCrew Cab 2015-2018 годов выпуска — это самая популярная фордовская модель. Причина, по которой производитель решился на столь масштабный отзыв, — брак ремней безопасности передних сидений.

Преднатяжители при срабатывании могут искрить, что, в свою очередь, грозит возгоранием машины после аварии.

В компании сообщили, что ими зафиксированы 17 случаев возгорания или задымления. Однако во всех инцидентах обошлось без погибших и пострадавших. Отзывная программа стартует 24 сентября: всем приехавшим на сервис установят новые ремни безопасности.