Эксперт прокомментировал запуск новой Lada 4x4 

Независимый автоэксперт Виталий Архиреев заявил, что модернизированная Lada 4x4 является старой, но измененной моделью. Поэтому она будет занимать прежнюю нишу.
Изменения коснулись интерьера салона и внешнего экстерьера. Приобретать данный автомобиль будет тот же потребитель, что ранее пользовался прошлой версией Lada, сказал Архиреев «ПолитЭксперт».
Ранее News.ru писал о том, что компания «АвтоВАЗ» запустила производство обновленной Lada 4×4. У автомобиля появилась комплектация BlackEdition, при которой кузов автомобиля окрашивается чёрной эмалью «Пантера».