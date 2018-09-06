Эксперт прокомментировал запуск новой Lada 4x4

Независимый автоэксперт Виталий Архиреев заявил, что модернизированная Lada 4x4 является старой, но измененной моделью. Поэтому она будет занимать прежнюю нишу.

Изменения коснулись интерьера салона и внешнего экстерьера. Приобретать данный автомобиль будет тот же потребитель, что ранее пользовался прошлой версией Lada, сказал Архиреев «ПолитЭксперт».