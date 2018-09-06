Ещё
Эксперт прокомментировал запуск новой Lada 4x4
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт прокомментировал запуск новой Lada 4x4 

News.ru 32 минуты назад
Независимый автоэксперт Виталий Архиреев заявил, что модернизированная Lada 4x4 является старой, но измененной моделью. Поэтому она будет занимать прежнюю нишу.
Изменения коснулись интерьера салона и внешнего экстерьера. Приобретать данный автомобиль будет тот же потребитель, что ранее пользовался прошлой версией Lada, сказал Архиреев «ПолитЭксперт».
Ранее News.ru писал о том, что компания «АвтоВАЗ» запустила производство обновленной Lada 4×4. У автомобиля появилась комплектация BlackEdition, при которой кузов автомобиля окрашивается чёрной эмалью «Пантера».
News.ru: последние новости
Renault Logan и Sandero уходят из России Suzuki представил в Москве эксклюзивную версию кроссовера Volkswagen заподозрили в новых манипуляциях с выхлопами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
Hyundai обновила семейство i30
5 американских машин, которые не стоит покупать
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada45
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение