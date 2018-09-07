Ещё
Минпромторг сократил число автомобилей для «налога на роскошь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг сократил число автомобилей для «налога на роскошь» 

Вести Экономика + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 сентября — «Вести. Экономика». Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало уточненный список автомобилей стоимостью выше 3 млн руб., автовладельцы которых должны уплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.
Этот список меньше по сравнению с предыдущим, который был опубликован в феврале 2018 г.
Повышающий коэффициент в размере то 1,1 до 3 при расчете транспортного налога зависит от возраста и стоимости автомобиля из этого списка.
В февральском перечне было 1126 моделей, а сейчас — всего 1040.
Так, например, в списке стало меньше моделей марок Audi (меньше на 10 ед.), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5), подсчитал «Автостат».
Причем у некоторых брендов одни модели в список добавились, другие выбыли, третьи перешли в иную категорию по налогообложению.
Налоговиков об изменениях перечня ФНС проинформировала отдельным письмом № СД-4-21/16188@ еще в конце августа.
Новый перечень должен быть учтен с начала года, т.е. необходимо будет сделать перерасчет. С 2019 года юрлица могут больше не беспокоиться из-за транспортного налога, т.к. налог на движимое имущество со следующего года для них будет отменен.
Для физических лиц суммы к оплате и все необходимые перерасчеты определят налоговики.
Средняя стоимость автомобилей для целей транспортного налога рассчитывается Минпромторгом ежегодно исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря.
В перечне дорогостоящих автомобилей, попадающих под «налог на роскошь» в 2015 г. было всего 279 позиций, в 2016-ом — 708 позиций, в 2017-ом — 909 позиций. C 1 января 2018 г. вступила в силу поправка в статью 362 НК РФ — транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн руб. и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1. Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.
Вести Экономика: последние новости
Резко выросли цены на автомобили в России Audi начала выпуск первого электрокроссовера Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai озвучил цены на Elantra
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию67
Самые мощные тракторы
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение