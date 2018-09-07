Минпромторг сократил число автомобилей для «налога на роскошь»

Москва, 7 сентября — «Вести. Экономика». Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало уточненный список автомобилей стоимостью выше 3 млн руб., автовладельцы которых должны уплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.

Этот список меньше по сравнению с предыдущим, который был опубликован в феврале 2018 г.

Повышающий коэффициент в размере то 1,1 до 3 при расчете транспортного налога зависит от возраста и стоимости автомобиля из этого списка.

В февральском перечне было 1126 моделей, а сейчас — всего 1040.

Причем у некоторых брендов одни модели в список добавились, другие выбыли, третьи перешли в иную категорию по налогообложению.

Налоговиков об изменениях перечня ФНС проинформировала отдельным письмом № СД-4-21/16188@ еще в конце августа.

Новый перечень должен быть учтен с начала года, т.е. необходимо будет сделать перерасчет. С 2019 года юрлица могут больше не беспокоиться из-за транспортного налога, т.к. налог на движимое имущество со следующего года для них будет отменен.

Для физических лиц суммы к оплате и все необходимые перерасчеты определят налоговики.

Средняя стоимость автомобилей для целей транспортного налога рассчитывается Минпромторгом ежегодно исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря.

В перечне дорогостоящих автомобилей, попадающих под «налог на роскошь» в 2015 г. было всего 279 позиций, в 2016-ом — 708 позиций, в 2017-ом — 909 позиций. C 1 января 2018 г. вступила в силу поправка в статью 362 НК РФ — транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн руб. и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1. Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.