Ещё
Минпромторг сократил список авто, подпадающих под «налог на роскошь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг сократил список авто, подпадающих под «налог на роскошь» 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Российский Минпромторг выложил окончательный список дорогих машин, который создан специально для налогоплательщиков при исчислении транспортного налога за текущий год.
Под дорогими автомобилями подразумеваются машины с ценником более трёх миллионов руб. Надо отметить, что данный список весьма отличен от того, который опубликовали зимой 2018 года
В том реестре было 1126 авто, в нынешнем — 1040. На пять автомобилей сократилось представительство Land Rover. Также в списке стало меньше Jaguar. На 10 поубавилось Audi, а Mercedes аж на 25.
Получили послабление и другие автопроизводители. Правда, надо сказать, что у кое-кого списки даже прибавились, а кто-то перешел в другую нишу налогообложения.
Юристы из Петербурга уже пояснили, что компании теперь должны применять повышающие коэффициенты сами, если на балансе у них находятся машины из списка Министерства промышленности и торговли.
А с 2019 года юридические лица могут больше налог на движимое имущество не платить, ибо его для них отменили.
Для физлиц суммы к оплате и перерасчеты будут определены в Налоговых службах.
Car.ru: последние новости
5 американских машин, которые не стоит покупать Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию60
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
5 американских машин, которые не стоит покупать
Hyundai обновила семейство i30
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение