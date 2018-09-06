Минпромторг сократил список авто, подпадающих под «налог на роскошь»

Российский Минпромторг выложил окончательный список дорогих машин, который создан специально для налогоплательщиков при исчислении транспортного налога за текущий год.

Под дорогими автомобилями подразумеваются машины с ценником более трёх миллионов руб. Надо отметить, что данный список весьма отличен от того, который опубликовали зимой 2018 года

В том реестре было 1126 авто, в нынешнем — 1040. На пять автомобилей сократилось представительство Land Rover . Также в списке стало меньше Jaguar . На 10 поубавилось Audi , а Mercedes аж на 25.

Получили послабление и другие автопроизводители. Правда, надо сказать, что у кое-кого списки даже прибавились, а кто-то перешел в другую нишу налогообложения.

Юристы из Петербурга уже пояснили, что компании теперь должны применять повышающие коэффициенты сами, если на балансе у них находятся машины из списка Министерства промышленности и торговли.

А с 2019 года юридические лица могут больше налог на движимое имущество не платить, ибо его для них отменили.

Для физлиц суммы к оплате и перерасчеты будут определены в Налоговых службах.