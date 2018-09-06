Швейцарцы представили «эстетический» спорткар

На выставке Grand Basel швейцарская компания Pure H анонсировала проект роскошного спорткара. По словам создателя Рене Шмидля, в основе концепции автомобиля лежит больше эстетическая, нежели технологическая составляющая: дизайн, идеальные пропорции, общая гармония, а также особый подход к выбору материалов.

Пока Pure H существует лишь в виде детализированной модели в масштабе 1:4 и 80-страничного приложения, описывающего стиль, конструкцию и технологические особенности двухдверки. Создатели спорткара уже проконсультировались с несколькими кузовными ателье о возможностях постройки небольшой партии машин.

Предположительно, основой Pure H станет карбоновое шасси. Оно же будет базой для трековой версии машины и омологированного электрического прототипа. Основной упор при разработке дорожной машины сделают на комфорт и возможность ежедневного использования. В этом Pure H будет отличаться от гиперкаров, цель которых — преодолевать существующие технологические ограничения.