Chevrolet Corvette C8 был замечен на тестированиях

В Германии был замечен готовящийся к премьере новый автомобиль Chevrolet

Ожидается, что выпуск в серийное производство, дебют и старт продаж супер-купе состоятся в 2019 году.

Это будет первое купе в линейке Chevrolet Corvette , которое получит средне моторную конструкцию.

По данным авторитетных западных изданий, у покупателей Corvette C8 будет выбор из трех возможных двигателей: Атмосферный двигатель V8 на 6.2 литра и 420 лошадиных сил, Двигатель на бензиновой тяге V8 с двойной турбокомпрессией на 4.2 литра и мощностью в 650 лошадей, И еще один V8, на этот раз на 5.5 литров, тоже с двойной турбокомпрессией, на целых 850 лошадей.

Во время тестирования машина была покрыта специальной камуфляжной пленкой, не позволяющей сфотографировать ее и смоделировать в 3D, с помощью сложных программ. Несмотря на это, невооруженный человеческий глаз может заметить, что от предшественника автомобиль отличается в первую очередь менее резкими линиями воздухозаборников и углом расположения зеркал.