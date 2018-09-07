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Zotye объявила цены на новый кроссовер купе Zotye Coupa для России
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Zotye объявила цены на новый кроссовер купе Zotye Coupa для России 

Car.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже очень скоро на российском рынке появится новый кроссовер Coupa от китайского производителя Zotye, который на родном рынке более привычен под названием Т600 Coupе.
От стандартной версии Zotye Т600 купеобразная новинка отличается «парящей» крышей. Усовершенствованной оптикой и новыми бамперами.
В интерьере кроссовера появилась обновленная «баранка», а передняя панель приобрела более современный вид, а центральная консоль стала шире.
В качестве силовой установки выступает 143-сильный турбомотор объемом 1,5L и крутящим моментом 207 Нм, в пару которому поставлена 5-скоростная МКПП и 6-скоростной «автомат».
В стандартной комплектации Zotye Coupa для российских клиентов оценен в 990 тысяч рублей и предполагает наличие кнопочного запуска мотора, боковых подушек безопасности, климат-контроля, автоматическое управление боковыми зеркалами, «катки» на 18 дюймов, круиз-контроль, люк и климат контроль. При выборе модификации с коробкой-«автоматом» стоимость возрастет на 160 тысяч рублей.
Комплектация Royal предусматривает стеклянную крышу, датчики давления в шинах, бесконтактную зарядку гаджетов, боковые шторки безопасности и датчики света. Стоимость такой версии достигает 1,250 млн рублей.
Первые экземпляры Zotye Coupa, собранные на заводе в Белоруссии, станут доступны россиянам уже нынешней осенью.
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