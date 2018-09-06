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Автоэксперт рассказал о последствиях запрета дизельных авто в ФРГ
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Автоэксперт рассказал о последствиях запрета дизельных авто в ФРГ 

Мир24 1 час назад
В 2015 году в Германии разразился скандал вокруг концерна Volkswagen. Выяснилось, что его автомобили оснащены программным обеспечением, которое позволяет занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. А на самом деле они иногда превышают установленный предельный уровень в 30–40 раз.
Именно тогда впервые и был поднят вопрос о целесообразности использования машин с дизельными двигателями. И все закончилось тем, что в феврале этого года федеральный административный суд ФРГ разрешил местным судам самостоятельно принимать решение о запрете дизельных авто.
Сначала этой возможностью воспользовались власти Гамбурга. Они закрыли центральные улицы города для таких машин. Потом автомобилям на дизельном топливе запретили ездить по Штутгарту. С февраля 2019 года они будут объявлены вне закона и во Франкфурте-на-Майне.
Сейчас в Германии 30 миллионов автомобилей с бензиновыми двигателями и 15 миллионов машин, работающих на дизельном топливе, от которых немцы, не дожидаясь введения всеобщего запрета, уже начали избавляться. Какие последствия для Европы и России будет иметь запрет дизельных авто в Германии, в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал эксперт автомобильного рынка Антон Чуйкин.
Подробнее смотрите в видеосюжете.
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