Представлены шпионские снимки Ford Focus Active

Один из автомобилей четвертого поколения Ford Focus был замечен на тестовых заездах.

Внешне машина имеет много черт кроссовера. Агрессивность ей добавляют черные молдинги, бампера с серебристым оттенком.

Также Active среди других представителей Focus выделяется особенностями своей конструкции. Так, подвеска будет расположена на 3 сантиметра выше, чем у стандартной версии.

О внутреннем интерьере автомобиля от Ford неизвестно практически ничего. Эксперты предполагают, что он многое позаимствует от другого Active, но хэтчбека.

В салоне появятся более прочные материалы, отвечающие активному образу жизни хозяина машины. Не исключено, что вездесущие репортеры выявят и дополнительные детали.