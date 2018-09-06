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Представлены шпионские снимки Ford Focus Active
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Представлены шпионские снимки Ford Focus Active 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Один из автомобилей четвертого поколения Ford Focus был замечен на тестовых заездах.
Внешне машина имеет много черт кроссовера. Агрессивность ей добавляют черные молдинги, бампера с серебристым оттенком.
Также Active среди других представителей Focus выделяется особенностями своей конструкции. Так, подвеска будет расположена на 3 сантиметра выше, чем у стандартной версии.
О внутреннем интерьере автомобиля от Ford неизвестно практически ничего. Эксперты предполагают, что он многое позаимствует от другого Active, но хэтчбека.
В салоне появятся более прочные материалы, отвечающие активному образу жизни хозяина машины. Не исключено, что вездесущие репортеры выявят и дополнительные детали.
Ожидается, что конкуренцию Ford Focus Active на европейском рынке составят VW Golf Alltrack, Skoda Octavia Scout. В США Active не приедет из-за напряженных экономических отношений администрации Дональда Трампа с Китаем.
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