Концерн Volvo начал продажи в РФ кроссоверов с гибридным двигателем

МОСКВА, 6 сентября. / ТАСС /. Автоконцерн Volvo начал продажи на российском рынке кроссоверов с гибридным двигателем, сообщили журналистам в компании.

"Сегодня мы представляем в России подзаряжаемый от сети гибридный внедорожник ХС90", — рассказал старший вице-президент Volvo Car Group по региону EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) Лекс Керссемакерс. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 320 л.с. и электрическим — на 87 л.с. С использованием электромотора автомобиль способен проехать до 40 км. Цены на гибридный ХС90 начинаются от 5,47 млн рублей, до 8,5 млн рублей за люксовую версию, продажи которой начнутся в декабре. В следующем году на рынок также выйдет гибридная ХС60.

Volvo следует своей глобальной стратегии, которая предполагает прекращение выпуска с 2019 года машин с обычными двигателями внутреннего сгорания и переход на электрические и гибридные версии. К 2025 году Volvo планирует, что половину продаж компании составят полностью электрические модели, а треть продаж составят машины с автономным режимом вождения.