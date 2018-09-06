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Концерн Volvo начал продажи в РФ кроссоверов с гибридным двигателем
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Концерн Volvo начал продажи в РФ кроссоверов с гибридным двигателем 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Volvo начал продажи на российском рынке кроссоверов с гибридным двигателем, сообщили журналистам в компании.
"Сегодня мы представляем в России подзаряжаемый от сети гибридный внедорожник ХС90", — рассказал старший вице-президент Volvo Car Group по региону EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) Лекс Керссемакерс. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 320 л.с. и электрическим — на 87 л.с. С использованием электромотора автомобиль способен проехать до 40 км. Цены на гибридный ХС90 начинаются от 5,47 млн рублей, до 8,5 млн рублей за люксовую версию, продажи которой начнутся в декабре. В следующем году на рынок также выйдет гибридная ХС60.
Volvo следует своей глобальной стратегии, которая предполагает прекращение выпуска с 2019 года машин с обычными двигателями внутреннего сгорания и переход на электрические и гибридные версии. К 2025 году Volvo планирует, что половину продаж компании составят полностью электрические модели, а треть продаж составят машины с автономным режимом вождения.
Планы по продажам в России — 15 уже предзаказанных гибридных ХС90 до конца года, отметил ТАСС президент и гендиректор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. «В следующем году, возможно, в два раза больше», — сказал он. По словам Керссемакерса, европейский опыт говорит о возможном кратном росте продаж в случае поддержки электроавтомобилей со стороны государства.
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