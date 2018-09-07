Volvo представила в РФ гибридный внедорожник XC90

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Volvo на пресс-конференции в Москве впервые представила в РФ гибридный внедорожник XC90, сообщается в пресс-релизе Volvo Car Russia.

"6 сентября на пресс-конференции в Москве был сделан первый шаг на пути к электрификации модельного ряда Volvo в России в соответствии с глобальной стратегией компании. Шведский автопроизводитель представил подзаряжаемый от электросети внедорожник XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. Автомобиль был показан в эксклюзивной четырехместной версии Excellence", — говорится в сообщении.

В 2017 году Volvo Cars объявил о намерении полностью электрифицировать свой модельный ряд. Начиная с 2019 года, каждая новая модель Volvo будет иметь электромотор и производиться как минимум в одной из трех версий: полностью электрический автомобиль, мягкий гибрид или подключаемый гибрид.

"Volvo Car Russia планирует придерживаться глобальной стратегии электрификации Volvo. Это означает, что в будущем мы будем постепенно переходить от автомобилей исключительно с ДВС к мягким гибридам, не требующим наличия зарядной инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова президента и гендиректора Volvo Car Russia Майкла Мальмстена

Volvo XC90 T8 Twin Engine — гибридный внедорожник, оснащенный бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Двухлитровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E вкупе с электромотором достигают суммарной мощности в 407 лошадиных сил и 640 нМ крутящего момента, что позволяет XC90 T8 Twin Engine разгоняться до 100 километров в час за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,5 литра на 100 километров.

Свой первый серийный подключаемый гибридный автомобиль V60 D6 PHEV шведский автопроизводитель представил в 2012 году. С 2012 года было реализовано около 90 тысяч подключаемых гибридов Volvo по всему миру. Мировые продажи внедорожника XC90 T8 за 2017 год составили 12,4 тысячи автомобилей.