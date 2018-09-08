Volvo представила в России гибридный XC90

Компания Volvo привезла в Россию гибридную версию своего премиального внедорожника XC90 с приставкой T8 Twin Engine. Старт приема заказов на эту модель был дан еще в июле этого года, а официальная презентация для нашей страны состоялась сегодня.

Стоимость гибридного Volvo XC90 T8 Twin Engine стартует от 5 миллионов 469 тысяч рублей за базовую комплектацию Momentum. В более дорогих модификациях ценник на автомобиль составляет 5 миллионов 779 тысяч рублей (Inscription) и 6 миллионов 10 тысяч рублей (R-Design). В «топовой» версии Excellence шведский кроссовер доступен в России по цене от 8 миллионов 510 тысяч рублей.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 320-сильного 4-цилиндрового агрегата семейства E-Drive, а также 87-сильного электромотора. Суммарно гибридный двигатель выдает 407 лошадиных сил, а с места до первой «сотни» разгоняется быстрее шести секунд, расходуя в смешанном режиме езды всего 2,5-литра топлива на 100 километров.