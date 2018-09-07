Volvo привезла в Россию дорогущий кроссовер

Электрификация модельной линейки Volvo в РФ началась с «паркетника» XC90 T8.

В России экологичные гибридные «шведы» пока в диковинку, но знакомство с ними уже началось — до отечественного рынка добрался топовый XC90 T8 Twin Engine. Топовая модификация автомобиля с бензоэлектрической силовой установкой не нова — на зарубежных рынках ее представили три года назад, однако лучше позднее, чем никогда.

Цены стартуют от 5 469 тыс. рублей за автомобиль в семиместном исполнении Momentum (примерно на миллион рублей дороже базовой версии T6, у которой двигатель оснащен турбонагнетателем и механическим компрессором) до 8 510 тыс. рублей за Excellence с раздельным задним диваном для двоих. К слову, лишь Excellence, который можно использовать в представительских целях, доступен в четырехместном исполнении. Впечатляющую цену сформировала комплектация — отделка кожей Nappa и деревом, задние кресла с регулировками, массажем и вентиляцией, складные столики, холодильник, сенсорный экран, а также хрустальные бокалы ручной работы от шведской компании Orrefors.

Напомним, что T8 Twin Engine сочетает в себе 2,0-литровую «турбочетверку» Drive-E (320 л.с. и 400 Нм) и электромотор (87 л.с. и 240 Нм), питаемый тяговой литий-ионной аккумуляторной батареей. Совокупная отдача — 407 л.с. и 640 Нм, разгон до сотни укладывается в 5,3 с. На электрической тяге автомобиль проезжает порядка 40 км.

Россиянам стоит привыкать к необычному «шведу», ибо электрификация модельной гаммы Volvo только начинается. Со следующего года каждая новая модель получит как минимум одну из трех версий — полностью электрическую, мягкий или подключаемый plug-in гибрид. К середине следующего десятилетия компания доведет долю чистых электрокаров до 50% об общего объема производства и планирует продать миллион единиц экологичной техники, включая электромобили и гибриды.