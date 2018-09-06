Ещё
Continental Tires RUS Continental рассказал об особенностях шин для заводской комплектации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Continental Tires RUS Continental рассказал об особенностях шин для заводской комплектации 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Continental раскрывает секреты шин для заводской комплектации ведущих автопроизводителей.
Каждый третий автомобиль в Европе оснащается шинами Continental в заводской комплектации. А в целом среди клиентов немецкого концерна можно встретить практически все ведущие бренды из разных стран, среди них, к примеру, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Skoda, Fiat, Volkswagen и даже производитель сложных высокотехнологичных электрокаров Tesla.
Чтобы выбор автопроизводителя остановился на определенной шинной компании, одних только выдающихся технических и ходовых характеристик шин (чем выгодно отличается Continental) недостаточно. Большую роль играют вопросы взаимодействия технических и маркетинговых служб обеих компаний, нюансы логистики и даже документооборота. И здесь концерн Сontinental уже давно и успешно предлагает клиентам особую организационную структуру сотрудничества. Каждый менеджер по работе с ключевыми клиентами руководит группой экспертов, в которую входят материаловеды, химики, физики, инженеры, технологи, специалисты по организации производства, и вся эта команда отвечает только за одного партнера-автопроизводителя. В группу входят специалисты, которые уже имеют опыт работы с определенным автомобильным брендом, и они знакомы с его философией, приоритетами и деловой культурой.
Шины для комплектации конкретных брендов и модификаций автомобилей на заводском конвейере как правило разрабатываются на основе серийных универсальных моделей, чаще без видимых внешних различий в рисунке протектора, однако невидимые нюансы кроются в конструкции каркаса, составе резиновой смеси. При создании специализированной шины необходимо учитывать самые различные факторы: массу и габариты модификаций автомобиля, их динамические характеристики, а также особенности эксплуатации и запросы клиентов. Скажем, от одних автомобилей водители ожидают максимальный ездовой и акустический комфорт, другие готовы пренебречь им ради высокой скорости и экстремальной управляемости, третьи больше всего ценят ходимость, низкое сопротивление качению и топливную экономичность, а кому-то нужен оптимальный компромисс между всеми характеристиками. Более того, разные ожидания могут быть от одного и того же автомобиля, и даже здесь шинники готовы проявить большую гибкость. Если в 80-90-х годах на заводскую комплектацию могла предлагаться всего лишь одна модель шины, как это было в указанный период, например, с моделью Land Rover Defender, то теперь для комплектации современной версии Porsche Macan концерн Continental предлагает до 20 моделей шин, включая летние, всесезонные и зимние.
Continental обращает внимание, что стандартные универсальные модели концерна, подходящие автомобилю по общему назначению, типоразмеру и индексу нагрузки, также обеспечивают самые высокие характеристики безопасности и вождения, и не каждый водитель способен почувствовать разницу со специально омологированными шинами той же модификации, однако именно последние практически идеально дополняют техническую базу автомобиля и способны раскрыть его характеристики.
Список омологированных шин регулярно пополняется. На сегодняшний день в их числе доступны следующие модели:
Автомобиль
Модель шины
Типоразмер
Mercedes-AMG GLC 63  Continental Sport Contact 5P  255/40 R 21, 285/35 R 21  Mercedes-AMG SL 63  Continental Sport Contact 5P (MO)
255/35 R 19, 285/30 R 20  Mercedes X 250d 4Matic Power Ed.
Continental PremiumContact 6  255/60 R18 V  Porsche Panamera 4S  Continental Sport Contact 5P (NO)
275/35 R 21, 315/30 R 21  Kia Stonic
Continental PremiumContact 5  205/55 R17 V  Mazda CX-3
Continental PremiumContact 5  215/60 R16 V  Ford Galaxy 2.0 EcoBlue
Continental Sport Contact 5  235/55 R 17  VW Sharan 2.0 TDI SCR  Continental PremiumContact 2  225/60 R 16 H  VW Tiguan 1.4 TSI ACT  Continental PremiumContact 5 SUV  215/65 R 17  VW Passat Variant 1.8 TSI  Continental Sport Contact 5  235/45 R 18 W  Nissan Navara DC 4x4 Tekna
Continental CrossContact LX2  255/60 R18 T  Volvo V60 D4  Continental PremiumContact 6  235/40 R 19  Volvo V60  Continental PremiumContact 6  235/40 R19 W  Volvo XC40 T3  Continental PremiumContact 6  235/60 R 17  Volvo XC60
ContiEcoContact 5  ContiSportContact 5  ContiCrossContact LX Sport
(VOL)
235/60 R 18  235/55 R 19  255/45 R 20  Honda Civic Type R  Continental SportContact 6  245/30 ZR 20 Y  Seat Leon Cupra R  Continental Sport Contact 5P  235/35 ZR 19 Y  Источник: Пресс-служба Continental Tires RUS
Car.ru: последние новости
5 американских машин, которые не стоит покупать Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию60
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
5 американских машин, которые не стоит покупать
Hyundai обновила семейство i30
Новости партнеров
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение