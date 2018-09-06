Continental Tires RUS Continental рассказал об особенностях шин для заводской комплектации

Continental раскрывает секреты шин для заводской комплектации ведущих автопроизводителей.

Mercedes-Benz, Nissan, Skoda, Fiat, Каждый третий автомобиль в Европе оснащается шинами Continental в заводской комплектации. А в целом среди клиентов немецкого концерна можно встретить практически все ведущие бренды из разных стран, среди них, к примеру, Audi Jaguar , Land Rover Peugeot , Citroën, Renault Volkswagen и даже производитель сложных высокотехнологичных электрокаров Tesla

Чтобы выбор автопроизводителя остановился на определенной шинной компании, одних только выдающихся технических и ходовых характеристик шин (чем выгодно отличается Continental) недостаточно. Большую роль играют вопросы взаимодействия технических и маркетинговых служб обеих компаний, нюансы логистики и даже документооборота. И здесь концерн Сontinental уже давно и успешно предлагает клиентам особую организационную структуру сотрудничества. Каждый менеджер по работе с ключевыми клиентами руководит группой экспертов, в которую входят материаловеды, химики, физики, инженеры, технологи, специалисты по организации производства, и вся эта команда отвечает только за одного партнера-автопроизводителя. В группу входят специалисты, которые уже имеют опыт работы с определенным автомобильным брендом, и они знакомы с его философией, приоритетами и деловой культурой.

Шины для комплектации конкретных брендов и модификаций автомобилей на заводском конвейере как правило разрабатываются на основе серийных универсальных моделей, чаще без видимых внешних различий в рисунке протектора, однако невидимые нюансы кроются в конструкции каркаса, составе резиновой смеси. При создании специализированной шины необходимо учитывать самые различные факторы: массу и габариты модификаций автомобиля, их динамические характеристики, а также особенности эксплуатации и запросы клиентов. Скажем, от одних автомобилей водители ожидают максимальный ездовой и акустический комфорт, другие готовы пренебречь им ради высокой скорости и экстремальной управляемости, третьи больше всего ценят ходимость, низкое сопротивление качению и топливную экономичность, а кому-то нужен оптимальный компромисс между всеми характеристиками. Более того, разные ожидания могут быть от одного и того же автомобиля, и даже здесь шинники готовы проявить большую гибкость. Если в 80-90-х годах на заводскую комплектацию могла предлагаться всего лишь одна модель шины, как это было в указанный период, например, с моделью Land Rover Defender , то теперь для комплектации современной версии Porsche Macan концерн Continental предлагает до 20 моделей шин, включая летние, всесезонные и зимние.

Continental обращает внимание, что стандартные универсальные модели концерна, подходящие автомобилю по общему назначению, типоразмеру и индексу нагрузки, также обеспечивают самые высокие характеристики безопасности и вождения, и не каждый водитель способен почувствовать разницу со специально омологированными шинами той же модификации, однако именно последние практически идеально дополняют техническую базу автомобиля и способны раскрыть его характеристики.

Список омологированных шин регулярно пополняется. На сегодняшний день в их числе доступны следующие модели:

Автомобиль

Модель шины

Типоразмер

Mercedes-AMG GLC 63 Continental Sport Contact 5P 255/40 R 21, 285/35 R 21 Mercedes-AMG SL 63 Continental Sport Contact 5P (MO)

255/35 R 19, 285/30 R 20 Mercedes X 250d 4Matic Power Ed.

Continental PremiumContact 6 255/60 R18 V Porsche Panamera 4S Continental Sport Contact 5P (NO)

Continental PremiumContact 5 215/60 R16 V Ford Galaxy 2.0 EcoBlue

Continental Sport Contact 5 235/55 R 17 VW Sharan 2.0 TDI SCR Continental PremiumContact 2 225/60 R 16 H VW Tiguan 1.4 TSI ACT Continental PremiumContact 5 SUV 215/65 R 17 VW Passat Variant 1.8 TSI Continental Sport Contact 5 235/45 R 18 W Nissan Navara DC 4x4 Tekna

Continental CrossContact LX2 255/60 R18 T Volvo V60 D4 Continental PremiumContact 6 235/40 R 19 Volvo V60 Continental PremiumContact 6 235/40 R19 W Volvo XC40 T3 Continental PremiumContact 6 235/60 R 17 Volvo XC60

ContiEcoContact 5 ContiSportContact 5 ContiCrossContact LX Sport

(VOL)