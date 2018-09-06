Одним из нововведений Mercedes-Benz GLE будет подвижная подвеска

Опытные водители внедорожников прекрасно помнят, что лучший способ выбраться из песка — расшатать машину.

Скоро внедорожники смогут делать это по щелчку пары кнопок на приборной панели. Вторая итерация Mercedes-Benz GLE будет оснащена системой, которая с помощью пневматики сможет раскачивать автомобиль, чтобы выбираться из рыхлого песка. Называется эта система FSF или «функция свободного раскачивания».

Испытания этой системы успешно прошли в настоящей пустыне, где внедорожник сумел легко преодолеть песчаную преграду. Кроме своего прямого назначения, антипробуксовочный механизм поможет GLE вписываться в повороты.

О новом Мерседесе точно известно, что у него будет центровой дифференциал при мокром сцеплении, управляющимся через систему сложной электроники.