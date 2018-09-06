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Одним из нововведений Mercedes-Benz GLE будет подвижная подвеска
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Одним из нововведений Mercedes-Benz GLE будет подвижная подвеска 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Опытные водители внедорожников прекрасно помнят, что лучший способ выбраться из песка — расшатать машину.
Скоро внедорожники смогут делать это по щелчку пары кнопок на приборной панели. Вторая итерация Mercedes-Benz GLE будет оснащена системой, которая с помощью пневматики сможет раскачивать автомобиль, чтобы выбираться из рыхлого песка. Называется эта система FSF или «функция свободного раскачивания».
Испытания этой системы успешно прошли в настоящей пустыне, где внедорожник сумел легко преодолеть песчаную преграду. Кроме своего прямого назначения, антипробуксовочный механизм поможет GLE вписываться в повороты.
О новом Мерседесе точно известно, что у него будет центровой дифференциал при мокром сцеплении, управляющимся через систему сложной электроники.
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