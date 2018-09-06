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Минпромторг сократил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»
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Минпромторг сократил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь» 

BFM.RU 1 час назад
Ведомство опубликовало уточненный список авто, стоимостью выше 3 млн рублей, значительно отличающийся от перечня, размещенного в феврале этого года. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».
В февральском перечне было 1126 моделей, в сентябрьском — лишь 1040. В частности, представителей Mercedes-Benz в новом списке меньше на 25 моделей, а Audi — на 10. При этом у некоторых автомобильных марок одни модели появились в перечне, другие выбыли, а третьи перешли в иную категорию по налогообложению.
На некоторых сайтах налоговых служб уже появились разъяснения, как стоит относиться к произведенным изменениям. Для физических лиц суммы к оплате и все необходимые перерасчеты определят работники ФНС.
Уточненный список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь», размещен на сайте агентства.
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