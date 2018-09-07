Попадающих под «налог на роскошь» авто стало меньше

Министерство промышленности и торговли РФ сократило список попадающих под высокое налогообложение автомобилей. С сентября 2018 года в нем значатся 1040 моделей, а не 1126, как было раньше. Их стоимость оценивается в более чем три миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, из списка пропали 10 машин марки Audi . Дорогих авто Mercedes-Benz стало меньше на 25 штук, Bentley — на восемь, а Jaguar и Land Rover «потеряли» по пять моделей.

Минпромторг присвоил некоторым моделям автомобилей более высокий коэффициент из-за того, что в прошлом году цены на них поднялись.

Таким образом с 2018 года акциз на машины с мощными двигателями увеличился в два раза, на 15% вырос и утилизационный сбор. Эти факторы подтолкнули производителей авто заранее повысить цены.