Попадающих под «налог на роскошь» авто стало меньше 

Министерство промышленности и торговли РФ сократило список попадающих под высокое налогообложение автомобилей. С сентября 2018 года в нем значатся 1040 моделей, а не 1126, как было раньше. Их стоимость оценивается в более чем три миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте аналитического агентства «Автостат».
Так, из списка пропали 10 машин марки Audi. Дорогих авто Mercedes-Benz стало меньше на 25 штук, Bentley — на восемь, а Jaguar и Land Rover «потеряли» по пять моделей.
Минпромторг присвоил некоторым моделям автомобилей более высокий коэффициент из-за того, что в прошлом году цены на них поднялись.
Таким образом с 2018 года акциз на машины с мощными двигателями увеличился в два раза, на 15% вырос и утилизационный сбор. Эти факторы подтолкнули производителей авто заранее повысить цены.
Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на данные «Автостата», что в 2017 году автоконцерны заработали в России 543 миллиарда рублей на продаже автомобилей премиум-сегмента.