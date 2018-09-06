В августе Nissan увеличил продажи в России на 21 процент

В августе Nissan увеличил продажи в России на 21 процент В прошлом месяце на российском рынке было продано 7108 автомобилей Nissan, о чем стало известно из отчета АЕБ. В сравнении с результатом продаж за август прошлого года (5885 ед.) продажи марки выросли а 20,8%, а рыночная доля увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 4,8%.

За восемь месяцев 2018 года продажи автомобилей Nissan на российском рынке увеличились на 7% к аналогичному периоду прошлого года, то есть с 46 810 до 50 106 ед. авто соответственно. Рыночная доля марки Nissan за январь-август этого года выросла также на 0,4 процентных пункта до 4,4%.

В топ-20 самых продаваемых в России автомобилей в августе этого года вошли два SUV марки Nissan. Это Nissan X-Trail Nissan Qashqai , которые заняли в этом списке соответственно 21 и 22 места. В августе покупатели приобрели 2124 внедорожника Nissan X-Trail, что на 42% больше, чем годом ранее (1495 ед.), а также 2110 кроссоверов Nissan Qashqai, на 23% больше, чем в августе прошлого года (1713 ед.). В списке бестселлеров авторынка России за январь-август 2018 года Nissan X-Trail и Nissan Qashqai вышли соответственно на 23 и 25 места. За восемь месяцев в России было продано 14 103 автомобиля Nissan X-Trail (+8,6%), а также 13 641 ед. Nissan Qashqai (+7%).

Ранее «Автостат Инфо» со ссылкой на собственное исследование сообщал, что в России за январь-июль 2018 года было продано 33 144 кроссовера и внедорожника марки Nissan. Это на 20% оказалось выше результата продаж за тот же период 2017 года (27 667 ед.).