Zotye Coupa для России — объявлена цена китайского эксклюзива

На минувшей неделе в рамках Московского автосалона 2018 компания Renault с помпой провела презентацию своего кроссовера-купе бюджетного класса Renault Arkana. Правда, на биеннале в Москве модель была подана в статусе концепта, хотя и с уже решенным серийным будущим. Но первыми в классе недорогих имиджевых SUV французы уже не будут — пионером этого сегмента в России выступит знаменитый «копи-мастер» компания Zotye Auto со своим кроссовером Zotye Coupa.

Напомним, Zotye Auto была основана в 2005 году, а до этого компания занималась только экспортом запчастей. Стремительный взлет благосостояния китайских граждан, произошедший благодаря экономическому развитию Поднебесной, вызвал в середине 2000-х годов нехватку недорогих и красивых авто. В Zotye посчитали, что при наличии всех комплектующих, экспортерами которых они являлись, собрать их в единый автомобиль (особенно китайский) не составит большого труда.

На дизайнеров решено было не тратиться, ни к чему это, тем более, на Западе уже придумали все нравящиеся китайцам рецепты автомобильных экстерьеров — Porsche Audi , Land Rover . Так на свет появились такие клоны как T600 ( Audi Q5 ), T700 (микс RR Sport, Evoque и моделей Jaguar ), Zotye SR8 ( Porsche Macan ) и масса других. В России с переменным успехом уже пару лет продается T600, но до настоящей популярности еще очень далеко.

Способствовать продвижению марки в России и и призван запуск первого в нашей стране недорогого кроссовера в стиле купе Zotye Coupa, который, по факту, является купе-версией уже упомянутого T600. Продажи модели стартуют в ближайшее время, пока же производитель обнародовал комплектации автомобиля, собираемого на территории соседней Белоруссии, и его стоимость в нашей стране.

Также из отличий от стандартного T600 стоит отметить измененные передний бампер и фары, а для задней стойки предусмотрели черную вставку, создающую эффект «парящей крыши», в салоне сменилась передняя панель, а руль приобрел несколько иную форму. В нашей стране Zotye Coupa появится с безальтернативным 143-сильным 1.5-литровым мотором китайской фирмы Tongling Ruizhan Technology, работающим в паре с «механикой» или «автоматом». Габариты Coupa: длина 4654 мм, ширина 1893 мм, высота 1696 мм, длина колесной базы 2807 мм.

Начальная комплектация Coupa Exalted на «ручке» будет стоить от 990 000 рублей. Эта же комплектация, но с «автоматом» — уже 1 150 000 рублей, а топовая комплектация Royal с АКПП стоит от 1 250 000 рублей. Уже в «базе» Coupa предложит ABS с EBD, ESС (ESP), антипробуксовочную систему, систему помощи при подъеме по склону, круиз-контроль и электронный стояночный тормоз. Также в наличии 18-дюймовые легкосплавные диски, люк в крыше, кожаный салон, кожаный мультируль, бесключевой доступ и запуск двигателя, 2-зонный климат-контроль, передний и задний парктроник и даже камера заднего вида с динамической разметкой.