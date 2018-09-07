В Toyota Prius, эксплуатируемых в России, нашли проблемы с проводкой

Японский автопроизводитель нашел проблемы в проводке гибридных автомобилей серии Prius, эксплуатируемых в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT. Из России было отозвано 226 автомобилей, произведённых с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

— Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. — пояснили ТАСС в пресс-службе российского офиса Toyota