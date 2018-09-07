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В Toyota Prius, эксплуатируемых в России, нашли проблемы с проводкой
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В Toyota Prius, эксплуатируемых в России, нашли проблемы с проводкой 

Хабаровский край сегодня 8 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Японский автопроизводитель нашел проблемы в проводке гибридных автомобилей серии Prius, эксплуатируемых в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT. Из России было отозвано 226 автомобилей, произведённых с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.
— Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. — пояснили ТАСС в пресс-службе российского офиса Toyota.
Это не первый случай отзыва гибридных автомобилей с российского рынка. В октябре 2016 года Росстандарт отозвал более 219 тыс. автомобилей, в том числе серии Toyota Prius. Отзыв был связан с особенностями расположения выходного патрубка угольного абсорбера, который мог спровоцировать образование трещин на топливном баке. Кроме этого, за 2016 и 2017 годы Toyota отозвала более 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за вероятной неисправности водительской подушки безопасности и 18 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами.
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