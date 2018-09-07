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Назван ТОП-3 самых дорогих автомобилей в 2018 году
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Назван ТОП-3 самых дорогих автомобилей в 2018 году 

Car.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Car.ru
Львиная доля мировых автопроизводителей основной поток производственных мощностей направляют на выпуск бюджетных моделей, считая данный сегмент наиболее выгодным. Однако есть автомобильные марки, модели которых стоят в десятки, а то и в сотни раз дороже машин массового сегмента.
На третьем месте итальянская модель Lamborghini Veneno. Такой автомобиль стоит 4,5 млн долларов. Силовой агрегат данной модели представлен 6,5-литровым турбомотором (V12) на 740 л.с. в паре с семиступенчатой КПП.
Второе место у Koenigsegg CCXR Trevita. Данный суперкар стоит 4,8 млн долларов. По силовой части машину оснастили турбомотором на 1000 л.с.
Номер один в обсуждаемом рейтинге — Rolls-Royce Sweptail. Некоторые автоэксперты называют шутя данную модель «сухопутной яхтой».
Все видимо потому, что дизайн машины выполнен в стиле гоночных яхт. Стоит такое авто тоже как яхта — 13 млн долларов.
Машина имеет шикарное оформление салона с использованием натуральной кожи, древесины дорогих пород.
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