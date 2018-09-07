Chevrolet анонсировал «суровую» версию пикапа Colorado

Американский концерн Chevrolet накануне вечером анонсировал появления необычного среднеразмерного пикапа, получившего имя Colorado ZR2 Bison. Новинка появится в продаже в январе 2019 года.

Американский производитель на своем официальном YouTube-канале поделился с поклонниками тизером с участием среднеразмерный пикапа в модификации ZR2 Bison. По выложенному в Сеть видеоролику можно сказать, что автомобиль без особых проблем сможет проезжать абсолютно все возможные препятствия на дорогах. С самым суровым внедорожьем ему помогают справляться колесные диски на 17 дюймов, обрамленные грубыми шинами на 31 дюйм, а также модернизированный более прочный кузов.

Как сообщает издание carsweek.ru, производитель наделил пикап множеством улучшений, затронувших как экстерьер и внутреннее убранство, так и технические возможности. Над разработкой Colorado ZR2 Bison трудились не только специалисты Chevrolet, но и мастера из тюнинговой фирмы American Expedition Vehicles.

Опытные разработчики приложили максимум усилий, чтобы их детище без заминок проезжало любой вид бездорожья. Пять опорных пластин, сделанных из качественной стали, защищают днище машины. Особую роль играют стальные передний и задний бамперы. На переднем можно прикрепить лебедку, а на заднем — есть места для буксировки машины крюками. Они будут использоваться в том случае, если пикап окончательно застрянет и не сможет без посторонней помощи выехать из большой ямы. У новинки появилась имитация решетки радиатора. Кроме того, в нескольких местах можно разглядеть шильдики ателье AEV.

Модификация ZR2 Bison укомплектована той же «начинкой», что и стандартный Colorado ZR2, имеющий задние и передние блокировочные дифференциалы и демпферы DDSV. В качестве силовой установки используется агрегат V6 с рабочим объемом на 3,6-литра, который будет функционировать с автоматизированной коробкой передач на восемь ступеней.