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Chevrolet показала обновленный пикап Colorado
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Chevrolet показала обновленный пикап Colorado 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Фургон от Chevrolet получил дополнительный индекс ZR2 Bison.
Старт продаж данного автомобиля намечен на начало 2019 года. Судя по его характеристикам, он предназначен для езды по серьезному бездорожью.
Конструкция пикапа отвечает соответствующим требованиям. Можно выделить прочные бампера, а также металлическую защиту двигателя и иных основных узлов: бензобака, коробки передач.
Автомобиль может похвастаться дисками в 31 дюйм, сопровождаемыми шипованной резиной от Goodyear Wrangler Duratrac. На решетке радиатора красуется название бренда в отличие от его традиционной эмблемы.
Пикап будет выпущен с двумя вариантами двигателей. На первой модификации имеется мотор на 2,8 литра и мощностью в 168 лошадиных сил при автоматической коробке передач на 6 ступеней.
Вторая комплектация предполагает наличие агрегата на 3,6 литра. Его будет поддерживать АКПП на 8 режимов.
Также стоит выделить и современные системы безопасности, установленные на ZR2 Bison. В их число входят поддержка при спуске и подъеме, полный видеообзор, круиз контроль и помощь при передвижении на парковке задним ходом.
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