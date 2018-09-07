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Концерн Volkswagen показал свой новый паркетник T-Cross
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Концерн Volkswagen показал свой новый паркетник T-Cross 

Мир24 + ещё 1 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Немецкий автоконцерн Volkswagen опубликовал дизайн-скетчи нового компактного кроссовера T-Cross. Премьера новинки состоится осенью 2018 года, а его продажи в Европе стартуют весной следующего года.
В машине используют ряд стилистических решений одноименного концепт-кара, представленного в 2016 году на Парижском автосалоне. Длина автомобиля составит 4107 мм, а колесная база — 2560 мм. Таким образом, новинка займет место на ступень ниже модели T-Roc. Ближайшим конкурентом Volkswagen T-Cross станет Nissan Juke.
Новинку оснастят бензиновыми двигателями объемом 1 литр и мощностью 95 и 110 лошадиных сил. Они будут функционировать в паре с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В более дорогих вариантах будут доступны 1,5-литровый мотор мощностью 150 «лошадей» и два 1,6-литровых дизельных двигателя с отдачей в 95 и 115 лошадиных сил.
Дизайн салона T-Cross похож на дизайн хетчбэка Polo нового поколения: здесь использованы похожая компоновка и варианты отделки. Так, в салоне машины появится полностью цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем. Водителю будут доступны беспроводная зарядная станция для смартфона, система предотвращения фронтальных столкновений, а также функция соблюдения рядности движения.
Финальные испытания паркетника уже запущены.
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