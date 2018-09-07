Volkswagen построил новый минивэн: первые фото

Новинку немецкой марки поймали во время испытаний в Китае. Сроки премьеры модели пока неизвестны. Фотографии с тестов двух новых автомобилей Volkswagen опубликовало «поднебесное» издание Autohome. На переднем плане — локальная версия компактного кроссовера T-Cross, ближайшим родственником которого является хэтч VW Polo. Глобальный «паркетник» представят в октябре этого года, китайский вариант, судя по снимкам, будет слегка отличаться дизайном. Кроме того, ожидается, что у предназначенного для КНР кроссовера на 90 мм увеличат колесную базу (2653 мм у китайской версии против 2563 мм у глобальной модели). А вот за T-Cross на шпионских кадрах виден новый минивэн, который VW пока не анонсировал.

Доказательством того, что за кроссовером «прячется» именно вэн, служат двери второй модели: ручки находятся рядом, то есть задняя дверь — сдвижная. Передняя часть новинки выполнена в фирменном стиле бренда — MPV получил радиаторную решетку, как у кроссовера VW Tayron и седана Lavida Plus, опять же предназначенных для Поднебесной. Еще у минивэна светодиодные фары. Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru