Всю линейку «Аурусов» показали на одной фотографии

Из обширного семейства нового отечественного бренда «Аурус» официально представлены пока только седан и лимузин «Сенат». Минивэны «Арсенал» трудятся в президентском кортеже, но широкой публике их не показывали. Внедорожник и вовсе придется подождать как минимум год.

Полноприводный «Аурус» внимательные зрители и журналисты [могли заметить] (http://carclub.ru /news/russia/aurus_komendant_zametili_v_prezentatsii_senata.html) в презентации седана. Слайд с изображением «Коменданта» мелькнул совсем коротко, и, скорее всего, сделано это было нарочно — для поддержания интереса к автомобилю, который прежде все видели только на патентных рисунках. А теперь снимок всей линейки «Аурусов» выложили в официальном паблике марки в соцсети Вконтакте.

«При работе над «Комендантом» нам дали гораздо больше свободы. А самым эффектным получился минивэн «Арсенал». Поверьте, пройдет совсем немного времени, и этот образ будут копировать конкуренты», — считает глава дизайн-студии НАМИ Юрий Черненко . Он добавил, что облик внедорожника полностью готов и уже не изменится.

SUV проекта «Кортеж» появится не ранее чем через год. Возможно, его прототип можно будет увидеть на Женевском автосалоне в марте 2019 года, где появится стенд марки «Аурус».