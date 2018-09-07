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Всю линейку «Аурусов» показали на одной фотографии
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Всю линейку «Аурусов» показали на одной фотографии 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Из обширного семейства нового отечественного бренда «Аурус» официально представлены пока только седан и лимузин «Сенат». Минивэны «Арсенал» трудятся в президентском кортеже, но широкой публике их не показывали. Внедорожник и вовсе придется подождать как минимум год.
Полноприводный «Аурус» внимательные зрители и журналисты [могли заметить] (http://carclub.ru /news/russia/aurus_komendant_zametili_v_prezentatsii_senata.html) в презентации седана. Слайд с изображением «Коменданта» мелькнул совсем коротко, и, скорее всего, сделано это было нарочно — для поддержания интереса к автомобилю, который прежде все видели только на патентных рисунках. А теперь снимок всей линейки «Аурусов» выложили в официальном паблике марки в соцсети Вконтакте.
«При работе над «Комендантом» нам дали гораздо больше свободы. А самым эффектным получился минивэн «Арсенал». Поверьте, пройдет совсем немного времени, и этот образ будут копировать конкуренты», — считает глава дизайн-студии НАМИ Юрий Черненко. Он добавил, что облик внедорожника полностью готов и уже не изменится.
SUV проекта «Кортеж» появится не ранее чем через год. Возможно, его прототип можно будет увидеть на Женевском автосалоне в марте 2019 года, где появится стенд марки «Аурус».
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