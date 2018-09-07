Ещё
«Ниву» сделают более мужественной
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ниву» сделают более мужественной 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Дизайнеры АвтоВАЗа обновили модель классического внедорожника «Лада 4×4». Существенных изменений модель не получила: модернизированный внедорожник станет более мужественным за счет незначительных изменений в стиле. Внешний вид салона автомобиля будет построен на контрасте черного и оранжевого цветов. Также автовладельцы смогут оценить обновленную графику панели приборов с оранжевыми шкалами и контрастными цифрами. Об этом сообщает производитель, завод «Автоваз». Кроме того, автомобилисты смогут приобрести модернизированный внедорожник в комплектации люкс, которая получила название «Black edition». В этом варианте автомобиль будет обладать кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и электрообогревом. Также салон авто будет изолирован от дополнительной вибрации. Такой внедорожник обойдется владельцу в 599 тысяч рублей. Ранее функциями электрической регулировки и обогрева зеркал обладали модели «Урбан». Сама модель «Урбан» будет обладать обновленным дизайном колесных дисков и «докаткой» вместо полноразмерной запаски. Цены внедорожника будут прежними: трехдверный автомобиль будет стоить 49,9 тысяч рублей, а пятидверный — 53,8 тысяч рублей. А модернизированная версия «Лада 4×4 Урбан» несколько подорожает — трехдверный автомобиль можно будет приобрести по цене 56,7 тысяч рублей, а пятидверное авто обойдется покупателям в 60,6 тысяч рублей. LADA 4х4 остается одним из самых популярных внедорожников в России: по итогам 7 месяцев 2018 года модель занимает 5 место в сегменте SUV.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Электрокар Nissan Leaf сертифицирован для России Mercedes запустит производство электрокаров Renault сохранит продажу Logan и Sandero в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai озвучил цены на Elantra
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию67
Самые мощные тракторы
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение