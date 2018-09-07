«Ниву» сделают более мужественной

Дизайнеры АвтоВАЗа обновили модель классического внедорожника « Лада 4×4». Существенных изменений модель не получила: модернизированный внедорожник станет более мужественным за счет незначительных изменений в стиле. Внешний вид салона автомобиля будет построен на контрасте черного и оранжевого цветов. Также автовладельцы смогут оценить обновленную графику панели приборов с оранжевыми шкалами и контрастными цифрами. Об этом сообщает производитель, завод «Автоваз». Кроме того, автомобилисты смогут приобрести модернизированный внедорожник в комплектации люкс, которая получила название «Black edition». В этом варианте автомобиль будет обладать кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и электрообогревом. Также салон авто будет изолирован от дополнительной вибрации. Такой внедорожник обойдется владельцу в 599 тысяч рублей. Ранее функциями электрической регулировки и обогрева зеркал обладали модели «Урбан». Сама модель «Урбан» будет обладать обновленным дизайном колесных дисков и «докаткой» вместо полноразмерной запаски. Цены внедорожника будут прежними: трехдверный автомобиль будет стоить 49,9 тысяч рублей, а пятидверный — 53,8 тысяч рублей. А модернизированная версия «Лада 4×4 Урбан» несколько подорожает — трехдверный автомобиль можно будет приобрести по цене 56,7 тысяч рублей, а пятидверное авто обойдется покупателям в 60,6 тысяч рублей. LADA 4х4 остается одним из самых популярных внедорожников в России: по итогам 7 месяцев 2018 года модель занимает 5 место в сегменте SUV.

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