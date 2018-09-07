Три премьеры Lexus на Парижском Автосалоне 2018

В октябре должен состояться Парижский Автосалон 2018, на котором Lexus представит 3 новых экземпляра своего модельного ряда.

Среди них — купе, седан и премиум-версия купе Lexus LC под названием Yellow Edition.

Обновленное купе RC отличается от предшественника по нескольким параметрам: новый дизайн придает изящества передней оптике и имеет несколько исправлений в линиях кузова.

Yellow Edition значительно отличается от обычного Lexus LC — шикарный салон, новые диски для колес, изящный спойлер сзади и вставки в дизайн крыши.

Седьмое поколение люкс-седана ES, оснащенного одним из трех двигателей, станет предварительным актом для сбора заявок на предзаказ нового Lexus UX. А это значит, что кроссовер UX уже разработан и ждет окончания тестов и сертификации. Под капотом у седана ES будет один из трех двигателей: Двухлитровый бензиновый мотор на 150 лошадей, Бензиновый двигатель на 2.5 литра при мощности в 200 лошадиных сил, И V6 на 3.5 литра, способный выжать из себя 249 лошадей. Седан доступен для покупки в России по цене от 2.5 до 3.5 миллионов рублей.