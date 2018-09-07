Maybach Vision 6 представлен на Пеббл-бич

Элитное подразделение Mercedes-Benz Maybach , занимающееся разработкой и производством машин высшей ценовой категории, показало концепт-кар, который должен определить направление дизайна до 2035 года.

В длину Maybach Vision 6 достигает целых шести метров и является первым кабриолетом с 1939 года. Работает автомобиль на электрической тяге и его максимальный пробег без подзарядки составляет 320 километров.

Под капотом Vision 6 находится силовая установка на 750 лошадей. До 100 километров в час он разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость достигает 250.

Машины Maybach производятся для людей, чье время стоит больших денег, а потому для концепт-кара была отдельно разработана система ускоренной зарядки, позволяющая набрать заряд на 100 километров пробега всего за пять минут.