В Москве Mercedes-Benz S-Класса возглавил рейтинг самых доходных моделей

По данным исследования «Автостат Инфо», за январь-июль 2018 года на авторынке Москвы наибольшую выручку принесла модель Mercedes-Benz S-Класса.

Аналитики компании установили, что за первые семь месяцев текущего года в столице автомобили Mercedes-Benz S-Класса были проданы в количестве 831 ед. С реализации такого объема машин была получена выручка в размере 6,64 млн рублей. Второе место по выручке с продаж за отчетные семь месяцев 2018 года в Москве занял кроссовер Volkswagen Tiguan. Продажи этой модели составили 3432 ед., а выручка от реализации достигла 6,03 млрд рублей. Третий по величине результат продемонстрировала модель Mercedes-Benz GLE-Класса. Покупатели в Москве прибрели 1257 таких машин за январь-июль 2018 года на сумму 5,93 млрд рублей. Четвертое и пятое места в рейтинге самых доходных моделей столичного авторынка заняли Mercedes-Benz GLC-Класса и Hyundai Creta. Выручка с продажи кроссоверов Mercedes-Benz GLC-Класса за январь-июль этого года составила 4,65 млрд рублей (при продажах в 1319 ед.), а оборот с реализации автомобилей Hyundai Creta (объем реализации — 4395 ед.) — 4,63 млрд рублей.

Топ-10 моделей столичного авторынка с наиболее высокими показателями выручки с продаж составили также:

Mercedes-Benz E-Класса — 4,57 млрд рублей (продано 1234 ед.),

Toyota Camry — 4,47 млрд рублей (2751 шт.),

Skoda Octavia — 4,39 млрд рублей (3596 авто),

KIA Rio — 4,31 млрд рублей (5378 авто),

Nissan X-Trail — 4,28 млрд рублей (2667 ед.).

Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что покупатели в Москве затратили на покупку автомобилей класса SUV 135,5 млрд рублей за январь-июль 2018 года.