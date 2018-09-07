Porsche 911 Turbo превратили в Porsche 935

Знаменитый спортивный автомобиль Porsche 935 не допускается до езды по обычным дорогам.

Но его предшественник 911 Turbo может использовать обычные трассы. Поэтому автоательеры из DP Motorsport взялись за выполнение идеальной конверсии в ходе которой Porsche 911 Turbo 95 года выпуска был превращен в максимально близкий к 935 автомобиль.

Так, кроме нового обвеса, автомобиль получил существенные изменения салона: в отделке использовалась натуральная кожа высочайшего качества, кресла были заменены на гоночные со специальной системой ремней, а система безопасности получила значительные улучшения.

Начинку специалисты ателье почти не трогали, только довели мощность трехлитрового движка с турбинированием до 450 лошадиных сил, после чего поставили специальную спортивную подвеску с функцией регуляции.