Назван ТОП-5 крутых машин с низким уровнем продаж 

Премиальный автомобиль это хорошо. Однако не каждый такой транспорт может похвастаться высоким уровнем спроса.
Это утверждение иллюстрирует своеобразный рейтинг, составленный специалистами. Открывает его революционный BMW i3, который отличали высокая для своего времени цена и низкий ресурс (всего 130 километров без подзарядки).
На втором месте находится Mazda CX-9. Несмотря на то, что в паспорте указан 2016 год выпуска, на самом деле машина на 10 лет старше, что, естественно, отталкивает покупателей.
В тройке также расположился Mini Paceman. Этот кроссовер не вписался в традиционные габариты бренда и нашел симпатий у покупателей.
Четвертым является Chrysler 200. Спрос на седаны среднего размера устойчиво падает по всему миру и данная модель не стала исключением.
Наконец, аутсайдером стал BMW 6 серии. Его почему-то обошли вниманием покупатели.