Назван ТОП-5 крутых машин с низким уровнем продаж

Премиальный автомобиль это хорошо. Однако не каждый такой транспорт может похвастаться высоким уровнем спроса.

Это утверждение иллюстрирует своеобразный рейтинг, составленный специалистами. Открывает его революционный BMW i3 , который отличали высокая для своего времени цена и низкий ресурс (всего 130 километров без подзарядки).

На втором месте находится Mazda CX-9 . Несмотря на то, что в паспорте указан 2016 год выпуска, на самом деле машина на 10 лет старше, что, естественно, отталкивает покупателей.

В тройке также расположился Mini Paceman . Этот кроссовер не вписался в традиционные габариты бренда и нашел симпатий у покупателей.