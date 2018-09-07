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Появился ТОП-10 представительских авто
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Появился ТОП-10 представительских авто 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Специалисты проанализировали уровень мировых продаж машин представительского класса за первое полугодие текущего года.
Лидерство по итогам 2017 года сохранил Mercedes-Benz E-class. На экваторе 2018 года уровень продаж зафиксирован на отметке в 214 625 единиц, что превысило прошлогодний спрос на 8 процентов.
Вторым призером стал BMW 5 серии. Его выбрали 186 445 автовладельца, что выше показателей 2017 года почти на 20 пунктов.
Замыкает главную тройку Audi A6 с итогом в 126 550 купленных экземпляров. По этой автомобильной позиции продажи выросли примерно на 2 процента.
В лидирующей пятерке также находятся Skoda Superb и не представленный на российском рынке Hyundai Grandeur. Замыкают ТОП-10 Toyota Crown и Cadillac ATS-L.
Наибольший спрос на машины представительского класса (примерно треть от всего объема продаж на планете) зафиксирован в Китае. Дальше идут США и Южная Корея.
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