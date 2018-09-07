Bloomberg составили топы стран по ценам бензина 

Россия находится на самом последнем месте топа, который составлялся из 10 государств, на территории которых цена топлива самая низкая.
Очевидно, что большую роль играет доступ государства к натуральным залежам нефти и газа, а также сложность добычи полезных ископаемых, степень развития инфраструктуры, коррумпированность государственных лиц и некоторые другие факторы.
В тройку стран с самым дешевым бензином попали: Венесуэла: в разваливающейся стране 1000 кубических сантиметров топлива обойдется в 68 копеек. Иран, с ценой в 19 рублей за литр. Кувейт, где за 24 рубля можно купить один литр. За пределами Ближнего Востока тоже есть страны с недорогим топливом: В Нигерии литр обойдется в 27 рублей, А в Египте в 29, Саудовская Аравия и Малайзия держат планку на уровне 35 рублей, А в Индонезии бензин придется покупать по 45 рублей за литр.
Больше всего раскошелиться придется в Гонконге, где за 1000 кубических сантиметров топлива нужно отдать около 128 рублей. По соотношению заработной платы и стоимости бензина лучше всего устроились жители Люксембурга — там среднестатистический рабочий способен купить почти три тысячи литров на месячный оклад.