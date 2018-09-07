В России сократили список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

Первый вариант перечня «роскошных» машин 2018 года, которым должны руководствоваться налоговые службы и налогоплательщики при вычислении транспортного налога, был опубликован ведомством еще в феврале. Однако, сейчас Минпромторг обнародовал отредактированный список, который оказался заметно короче: вместо 1 126 моделей в нем упомянуто «лишь» 1 040.

Российский внедорожник Aurus Komendant: первые изображения

Как сообщает агентство «Автостат», из списка исключен целый ряд автомобилей премиальных марок: например, вычеркнуты 10 моделей Audi , 25 моделей Mercedes-Benz и 8 моделей Bentley . Дело в том, что перечень составлен в том числе и с учетом стоимости подержанных автомобилей, и, по всей видимости, покинули его наиболее пожилые модели.

Стоит также отметить, что, несмотря на сокращение, по сравнению с 2017 годом список все равно вырос: в прошлом году в нем учитывалось только 909 моделей. Связано это, очевидно, с ростом цен на автомобили на российском рынке.