Volvo на рынке автомобилей с пробегом: как модели выбирают в России Перепродажи автомобилей марки Volvo в России сократились за январь-июль 2018 года на 2,4%, —это известно из исследования «Автостат Инфо». За эти семь месяцев российские покупатели приобрели 18 140 подержанных «Вольво», а годом ранее купили 1 593 таких машины.
В отчетный период среди Volvo с пробегом лидером перепродаж стал внедорожник Volvo XC90, который разошелся в количестве 4022 ед., что оказалось на 0,3% меньше прошлогоднего результата. Второе место занял седан D-сегмента, модель Volvo S60: перепродано 2716 таких машин, на 4% меньше, чем годом ранее. Третий результат продемонстрировала еще одна модель класса SUV — Volvo XC60 (2432 ед., +20%). На 11 сократились в отчетный период перепродажи модели Volvo S40. Всего было продано 2089 таких машин с пробегом, что обеспечило модели четвертое место в списке самых востребованных «Вольво» вторичного авторынка России. Пятую строчку этого рейтинга занимает Volvo XC70, объем перепродаж которого вырос за январь-июль на 1% и составил 2030 ед.