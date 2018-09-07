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Volvo на рынке автомобилей с пробегом: как модели выбирают в России
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Volvo на рынке автомобилей с пробегом: как модели выбирают в России 

«Автостат Инфо» 30 минут назад
Volvo на рынке автомобилей с пробегом: как модели выбирают в России Перепродажи автомобилей марки Volvo в России сократились за январь-июль 2018 года на 2,4%, —это известно из исследования «Автостат Инфо». За эти семь месяцев российские покупатели приобрели 18 140 подержанных «Вольво», а годом ранее купили 1 593 таких машины.
В отчетный период среди Volvo с пробегом лидером перепродаж стал внедорожник Volvo XC90, который разошелся в количестве 4022 ед., что оказалось на 0,3% меньше прошлогоднего результата. Второе место занял седан D-сегмента, модель Volvo S60: перепродано 2716 таких машин, на 4% меньше, чем годом ранее. Третий результат продемонстрировала еще одна модель класса SUV — Volvo XC60 (2432 ед., +20%). На 11 сократились в отчетный период перепродажи модели Volvo S40. Всего было продано 2089 таких машин с пробегом, что обеспечило модели четвертое место в списке самых востребованных «Вольво» вторичного авторынка России. Пятую строчку этого рейтинга занимает Volvo XC70, объем перепродаж которого вырос за январь-июль на 1% и составил 2030 ед.
В отчетные семь месяцев россияне купили 1987 подержанных машин бизнес-класса Volvo S80 (-16,6%), а также 493 машины Volvo 850 (-5,6%), 487 автомобилей Volvo 900-й серии (-4%), а также 486 ед. б/у Volvo V40 (+18,5%) и 452 шт. Volvo С30 с пробегом (-2,6%).
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