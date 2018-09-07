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Bloomberg составил ТОП стран по ценам бензина
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Bloomberg составил ТОП стран по ценам бензина 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Россия находится на самом последнем месте топа, который составлялся из 10 государств, на территории которых цена топлива самая низкая.
Очевидно, что большую роль играет доступ государства к натуральным залежам нефти и газа, а также сложность добычи полезных ископаемых, степень развития инфраструктуры, коррумпированность государственных лиц и некоторые другие факторы.
В тройку стран с самым дешевым бензином попали:
Венесуэла: в разваливающейся стране 1000 кубических сантиметров топлива обойдется в 68 копеек. Иран, с ценой в 19 рублей за литр. Кувейт, где за 24 рубля можно купить один литр. За пределами Ближнего Востока тоже есть страны с недорогим топливом: В Нигерии литр обойдется в 27 рублей, А в Египте в 29, Саудовская Аравия и Малайзия держат планку на уровне 35 рублей, А в Индонезии бензин придется покупать по 45 рублей за литр.
Больше всего раскошелиться придется в Гонконге, где за 1000 кубических сантиметров топлива нужно отдать около 128 рублей.
По соотношению заработной платы и стоимости бензина лучше всего устроились жители Люксембурга — там среднестатистический рабочий способен купить почти три тысячи литров на месячный оклад.
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