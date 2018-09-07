BMW X2 M35i поднимается на вершину диапазона с 302 лошадиными силами

После бесчисленных шпионских снимков и слухов, в линейке BMW X2 наконец появился новый M35i. Он основан на платформе с приводом на передние колеса и будет доступен только с установкой xDrive.

Флагман X2 отмечает две премьеры от баварского производителя, так как он не только оснащен первым четырехцилиндровым двигателем M Performance, но и самой мощной версией четырехцилиндрового блока, когда-либо установленного BMW в серийной модели.

Новый BMW X2 M35i также является первой моделью M Performance, получившей дифференциал M Sport на переднюю ось, что уменьшает потери на тяге на передних колесах.

Оборудованный системой переработанной системы охлаждения, 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом теперь выдает 302 лошадиных силы и максимальный крутящий момент 450 Нм.

Выход передается на обе оси с помощью восьмиступенчатой коробки передач Steptronic, оснащенной управляемым пуском с настройкой «M Performance». Эта трансмиссия позволяет X2 M35i достигать скорости в 62 км / ч (100 км / ч) с паузы всего за 4,9 секунд.

Помимо более мощного двигателя, «high-end» BMW X2 M35i получил ряд других обновлений, достойных звания M Performance: адаптивную подвеску с двумя выбираемыми режимами, спортивную тормозную систему M с 18-дюймовыми передними и 17-дюймовыми задними стальными дисками и улучшенное рулевое управление, чтобы X2 чувствовал себя более гибким и проворным на поворотах.

В плане дизайна M35i получил спортивный пакет M. Окраску Cerium Grey и двойными наконечниками для спортивных выхлопов. Если вы почувствуете, что стандартные 19-дюймовые диски слишком маленькие, BMW будет более чем счастлив установить дополнительный 20-дюймовый комплект с двухцветной отделкой. В стандартную комплектацию входят полные светодиодные фары и противотуманные фары, также как и спойлер M сзади.

Кабина X2 M35i основана на спортивном пакете M и может быть оснащена дополнительными спортивными сиденьями M для большей боковой поддержки для сидящих спереди. Они могут быть заказаны в одном из трех доступных дизайнов и поставляются с соответствующими ремнями M для сплоченного вида. Кожаный спортивный руль M Sport со сдвижными веслами завершает список тонкостей.

BMW заявляет, что начнет производство X2 M35i в ноябре, но сборка автомобилей Euro-spec начнется не раньше марта следующего года.