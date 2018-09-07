Проведено исследование популярности брендов автомобилей по запросам в Google 

Тойота, несколько лет являющаяся лидером продаж по всему миру, оказалась самой популярной.
За японской компанией следует BMW, которую ищут по всей Европе с некоторыми исключениями. В России чаще всего появляются запросы про Hyundai.
Интересно заметить, что на родине самой Toyota, в Японии, по запросам лидирует все-таки BMW, но на родине BMW не лидирует Toyota. При этом, некоторые страны отклоняются от всемирных трендов и чаще всего спрашивают Google про родные марки.
К таким странам относятся Швеция с Volvo, Италия с Fiat, Франция с Renault. Toyota, BMW и Honda в списке идут: Hyundai, Chevrolet, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz и другие компании. Интересно заметить, что одна из беднейших стран мира, Нигерия, упорно пытается отыскать в Google машины премиум-бренда Bugatti.