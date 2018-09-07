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BMW X2 M35i вышел на публику с 306 л.с.
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BMW X2 M35i вышел на публику с 306 л.с. 

Allroader.ru 11 минут назад
Фото: Allroader.ru
Компания BMW провела презентацию новой, самой быстрой версии своего компактного кроссовера BMW X2 — M35i. Основной «фишкой» модели является 2.0-литровый 306-сильный двигатель, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Мощности агрегата достаточно, чтобы разогнать автомобиль до скорости 100 км/ч всего за 4.9 секунды. Среди других «плюшек» наличие полного привода и Launch Control.
В целом, в X2 M35i баварские инженеры реализовали сразу несколько новых решений. Например, впервые применяется специальный М-дифференциал для передней оси, имеющий исполнение, ориентированное на спортивный режим. Адаптивная подвеска готова предложить два рабочих режима. За безопасность отвечают улучшенные тормоза с увеличенной площадью дисков, а система рулевого управления получила больше точности и скорости реакции.
Кузовной обвес выделяется агрессивным передним бампером, присутствуют увеличенные до 19-20 дюймов колесные диски и два разнесенных по краям патрубка выхлопной системы. Для акцентов экстерьера использован особый серый оттенок, добавляющий индивидуальности.
В качестве опции для кроссовера доступны спортивные кресла, парковочный помощник, проекционный дисплей, особые ремни безопасности М-серии и много другое. Известно, что европейские продажи BMW X2 M35i стартуют в начале весны 2019 года. О цене новинки пока никакой информации не имеется.
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