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Кроссовер Honda CR-V подорожал в России на 20-70 тысяч рублей
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Кроссовер Honda CR-V подорожал в России на 20-70 тысяч рублей 

Daily-Motor + ещё 3 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке выросла стоимость японского кроссовера Honda CR-V. Вседорожник в сентябре прибавил в цене во всех комплектациях на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. При этом рост стоимости автомобиля коснулся не только предыдущее поколение, но и новое, пятое по счету.
Ценник двух комплектаций четвертой генерации CR-V вырос на 20 тысяч рублей. Отныне стоимость автомобиля начинается от 1 миллиона 749 тысяч 900 рублей за версию Elegance и 1 миллион 849 тысяч 900 рублей за модификацию Sport. Обе они оснащаются 2-литровым бензиновым мотором с отдачей в 150 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач.
Что касается нового, пятого поколения, то в базовой версии Elegance Honda CR-V подорожал на 70 тысяч рублей — до 1 миллиона 959 тысяч 900 рублей. В этой версии кроссовер оснащен 2-литровым двигателем на 150 «лошадок» и бесступенчатым вариатором.
Остальные комплектации японского вседорожника пятой генерации выросли в цене не так существенно. «Топовая» версия (186-сильный двигатель) прибавила 20 тысяч рублей, достигнув отметки в 2 миллиона 539 тысяч 900 рублей.
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