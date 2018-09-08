Кроссовер Honda CR-V подорожал в России на 20-70 тысяч рублей

На российском авторынке выросла стоимость японского кроссовера Honda CR-V. Вседорожник в сентябре прибавил в цене во всех комплектациях на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. При этом рост стоимости автомобиля коснулся не только предыдущее поколение, но и новое, пятое по счету.

Ценник двух комплектаций четвертой генерации CR-V вырос на 20 тысяч рублей. Отныне стоимость автомобиля начинается от 1 миллиона 749 тысяч 900 рублей за версию Elegance и 1 миллион 849 тысяч 900 рублей за модификацию Sport. Обе они оснащаются 2-литровым бензиновым мотором с отдачей в 150 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач.

Что касается нового, пятого поколения, то в базовой версии Elegance Honda CR-V подорожал на 70 тысяч рублей — до 1 миллиона 959 тысяч 900 рублей. В этой версии кроссовер оснащен 2-литровым двигателем на 150 «лошадок» и бесступенчатым вариатором.

Остальные комплектации японского вседорожника пятой генерации выросли в цене не так существенно. «Топовая» версия (186-сильный двигатель) прибавила 20 тысяч рублей, достигнув отметки в 2 миллиона 539 тысяч 900 рублей.