Стоимость Honda CR-V поднялась на 20-70 тысяч рублей

Аналитики российского авторынка зафиксировали повышение стоимости автомобилей Honda CR-V во всех модификациях, которое составило от 20 до 70 тысяч рублей.

Ценник четвертого поколения японского кроссовера изменился на 20 тысяч рублей в сторону роста и теперь его можно приобрести в России за 1,7499 млн рублей в «элегантной» версии и за 1,8499 млн рублей в варианте Sport. Как известно обе модификации модели оснащены 2,0-литровым мотором на 150 лошадиных силы в комбинации с АКПП.

Уже следующая, пятая генерация модели Honda CR-V, получила тот же мотор, но в комплекте с вариатором и теперь ее цена обозначена суммой в 1,9599 млн рублей, что показывает подорожание на 70 тысяч.

Повышение стоимости в остальных вариантах модели «паркетника» аналитики посчитали несущественным.

К примеру, «престижная» оснастка Honda CR-V подразумевает наличие 2,4-литрового агрегата силой в 186 «лошадей», которая оценена в 2,5399 млн рублей, то есть на 20 тысяч больше предыдущей цены.