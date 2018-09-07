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Стоимость Honda CR-V поднялась на 20-70 тысяч рублей
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Стоимость Honda CR-V поднялась на 20-70 тысяч рублей 

Car.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Car.ru
Аналитики российского авторынка зафиксировали повышение стоимости автомобилей Honda CR-V во всех модификациях, которое составило от 20 до 70 тысяч рублей.
Ценник четвертого поколения японского кроссовера изменился на 20 тысяч рублей в сторону роста и теперь его можно приобрести в России за 1,7499 млн рублей в «элегантной» версии и за 1,8499 млн рублей в варианте Sport. Как известно обе модификации модели оснащены 2,0-литровым мотором на 150 лошадиных силы в комбинации с АКПП.
Уже следующая, пятая генерация модели Honda CR-V, получила тот же мотор, но в комплекте с вариатором и теперь ее цена обозначена суммой в 1,9599 млн рублей, что показывает подорожание на 70 тысяч.
Повышение стоимости в остальных вариантах модели «паркетника» аналитики посчитали несущественным.
К примеру, «престижная» оснастка Honda CR-V подразумевает наличие 2,4-литрового агрегата силой в 186 «лошадей», которая оценена в 2,5399 млн рублей, то есть на 20 тысяч больше предыдущей цены.
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